BILLIONVIEW

BILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.

اسم العملة المشفرةBILLIONVIEW

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0

المعروض المتداول--

إجمالي العرض0

إجمالي العرض500,000,000

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامAPTOS

مقدمةBILLIVERSE is designed to empower creators and bring them closer to their fans and new follower communities. These different cultures, where creators are fun and touching, can build real relationships with their fans on the platform and get more from the content.

قطاع

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.