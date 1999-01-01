AZEN

توفر aZen طبقة حوسبة قوية وقابلة للتطوير مصممة لدعم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتطبيقات Web2+Web3. يجمع نظامها البيئي بسلاسة بين تنسيق الذكاء الاصطناعي على مستوى البروتوكول والأجهزة من الدرجة المؤسسية ومركز تطبيقات موحد: يربط بين عالمي DePIN وDeFAI (التمويل اللامركزي + الذكاء الاصطناعي).

اسم العملة المشفرةAZEN

التصنيفNo.

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

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معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق,

أدنى سعر,

البلوكتشين العامARB

مقدمةتوفر aZen طبقة حوسبة قوية وقابلة للتطوير مصممة لدعم الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتطبيقات Web2+Web3. يجمع نظامها البيئي بسلاسة بين تنسيق الذكاء الاصطناعي على مستوى البروتوكول والأجهزة من الدرجة المؤسسية ومركز تطبيقات موحد: يربط بين عالمي DePIN وDeFAI (التمويل اللامركزي + الذكاء الاصطناعي).

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