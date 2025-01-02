ALCH

Alchemist AI عبارة عن منصة تطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية بمجرد وصف بسيط، ومن خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة، يمكّن الذكاء الاصطناعي لدينا أي شخص بدءًا من المبتدئين وحتى المحترفين من إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة كبيرة. من المرافق البسيطة إلى الألعاب.

اسم العملة المشفرةALCH

التصنيفNo.344

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)3.70%

المعروض المتداول850,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.85%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.23887932647501248,2025-01-02

أدنى سعر0.014205920209852068,2025-02-25

البلوكتشين العامSOL

مقدمةAlchemist AI عبارة عن منصة تطوير بدون تعليمات برمجية (NCDP) تمكن المستخدمين من إنشاء تطبيقات برمجية بمجرد وصف بسيط، ومن خلال التخلص من الحاجة إلى خبرة في البرمجة، يمكّن الذكاء الاصطناعي لدينا أي شخص بدءًا من المبتدئين وحتى المحترفين من إنشاء تطبيقات مخصصة بسرعة كبيرة. من المرافق البسيطة إلى الألعاب.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.