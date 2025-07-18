交易所
站點地圖
加密貨幣新聞
新手學院
幣圈脈動
Coinbase 為散戶投資者開放 Monad 代幣早期購買權
塞拉利昂和越南推動區塊鏈整合，$BEST 預售接近 $17M
5 種無線 DePIN 正在悄悄修復網際網路的方式
Michael Saylor 的 MSTR 增加了 Bitcoin (BTC) 持有量
根據 CryptoQuant 分析師，鯨魚最近將其 BTC 持有量增加了一倍！以下是詳情
現在可購買的便宜股票
專家預測首批現貨 XRP ETFs 預計本週推出
4 個現在最值得購買的山寨幣，本輪可能比 Solana ($SOL) 表現好 10 倍
XRP 價格預測：$6 是下一個重要目標嗎？
11月您應該考慮投資哪種加密貨幣，MUTM 還是 SOL？
隨著美國政府停擺結束，Bitcoin、Ethereum 和 Altcoins 的關鍵報告發布！「Altcoins 保持強勢！」
ISO 20022 啟動僅剩幾天：XRP、XLM、IOTA 和 HBAR 蓄勢待發大幅上漲——為何它可能引發下一波加密貨幣熱潮
$FUN 贈品作為策略：FUNToken 如何有意製造供應衝擊以推動生態系統增長
休眠的 Bitcoin 錢包震撼市場，移動了 4.64 百萬 BTC
億萬富翁 Michael Saylor 的策略購買了 487 BTC，價值 4990 萬美元，總計達到 641,692
諾和諾德 (NVO) 股價在公司退出 100 億美元 Metsera 競標戰後上漲
Barrick Mining (B) 股票：公司將股票回購計劃擴大了 $500M 並將股息提高了 25%
華爾街終於準備好迎接 XRP 了嗎？
BTC 目標 CME 缺口在 $104,000 隨著停擺結束提振風險
加密貨幣基金連續第二週出現資金外流，金額達到 11.7 億美元
現在最佳迷因幣購買選擇：JPMorgan 的 Bitcoin 預測為 DeepSnitch AI 吸引了 $500k
Beyond Meat (BYND) 股票：在年度下降了 77% 後迎來財報
數位投資產品在流動性枯竭中流出 11.7 億美元
英格蘭銀行提出英鎊穩定幣的臨時限制和支持要求
Amazon.com Inc. (AMZN) 股票：隨著低成本「Bazaar」服務擴展至 14 個全球市場而上漲
QCP Capital 宣布比特幣持有在 $100,000 以上的關鍵水平！詳情在此
新手指南：如何簡單步驟參與 IPO Genie 預售
比特幣跳漲，因美國參議院接近達成關鍵協議以避免政府關閉
ETH 大幅上漲，但分析師警告槓桿風險
川普與中亞領導人的峰會可重新平衡世界權力
這是否為 BTC 財庫公司已觸底的指標？
Uniswap 的 UNI 隨著收益分享提案獲得動力而出現兩位數漲幅
2,000美元的關稅紅利？特朗普的新提案引發稅收擔憂
加密貨幣清算達到3.41億美元，Bitcoin重新奪回106,000美元
Strive (ASST) 股票：Ramaswamy 購買價值 125 萬美元的優先股
下一個1000倍加密貨幣警報：分析師在Solana和Aster疲軟之際突出BullZilla為現在最佳加入的加密貨幣預售
2025年11月最佳加密貨幣購買選擇：Livlive ($Live) 正在超越 Polkadot – 鎖定折扣 $Live 的最後機會
Beyond Meat (BYND) 股票：即將公布的財報能否在下跌 77% 後引發反彈？
XRP 新聞今日：Bitwise CEO 表示 XRP ETF 可能開發 $100 兆市場
290萬美元WLFI移動引發價格上漲25%
Tesla 的 Cybertruck 主管在生產不確定性增加之際離職
隨著 Trump 提出 $2K「股息」，最佳迷因幣飆升；Maxi Doge 預售接近 $4M
物流中的 AI：全球供應鏈的新時代
五檔 XRP ETF 在 DTCC 上架，為可能的 11 月發行做準備
新型 AI 技術承諾提升物流效率
XRP 新聞：XRP 一夜之間表現優於 Bitcoin 和 Dogecoin — $10 是下一個目標嗎？
210.8 BTC 標誌著企業加密貨幣革命
Tomarket 每日套餐 今天：2025年11月10日
加密貨幣市場在持續謹慎中記錄反彈
XRP 投資者注意！最終 XRP ETF 的倒計時可能已經開始！以下是最新進展！
XRP ETFs 出現在 DTCC 網站上，預示著即將獲得監管批准
川普提議 $2,000 關稅紅利 加密貨幣市場反彈
日本考慮新規定限制加密貨幣託管僅限於註冊提供商：報告
Cardano 發起攻勢：Hoskinson 加速後量子轉變
走出泥沼：Bitcoin 在 Trump 關稅紅利的推動下達到關鍵水平
Bitcoin 的驚人漲勢引發大規模清算
誰將贏得聖誕行情？令人興奮的預測揭曉！
現在購買低於 $1 的三大最佳加密貨幣？一種新的 DeFi 代幣領先榜單
Cardano Solana Summer NFT Marketplace 解析
即將到來的 WEFT Token 銷售為新投資者提供了獲取成熟 GambleFi 實用型代幣的絕佳機會
Pi Network 新聞：為何 Pi 可能會跟隨 XRP 的路徑採用雙代幣模型
狗狗幣價格在第三輪行情中準備迎來1,200%漲幅至$2.2
本週將有價值 1.9 億美元的主要山寨幣代幣解鎖進入市場
中國解除鎵、鍺禁令，停止美國航運調查
Bitcoin 關鍵一週：預測牛熊市場的 50 週線
Bitcoin 永續期貨揭示主要交易所驚人的空頭偏向
傳奇作家 Robert Kiyosaki 表示「美國市場將崩潰」，公開了 Bitcoin 和 Ethereum 的價格預測！
企業巨頭如何打造可能撼動金融世界的槓桿機器
唐納德·川普將使用關稅收入向美國人發放 $2,000 – 曾在新冠疫情期間推動 Bitcoin
在 XRP 於 11 月價格飆升後，讓我們來看看投資者如何通過 FORT MINER 獲得豐厚利潤
以下是哪種山寨幣目前擁有最多代幣持有者
Ari Wallet 空投更新：發布日期、註冊步驟和重要詳情
加密貨幣今日價格（11月10日）：BTC、ETH、XRP、SOL 在美國政府停擺結束希望中恢復
Latam 洞察再現：巴西 CBDC 放棄區塊鏈，Latam 股票閃耀光芒
GBP/USD 在週一軟化至約 1.3150
Dogecoin 漲幅達 6%，因 Trump 承諾 $2K 刺激方案喚起 2021 年 DOGE、SHIB 漲勢氛圍
ZK Casino 開始在長期進行的 3300 萬美元拉地毯案件中部分還款
加密貨幣市場在特朗普宣布關稅資助支付後走高
[直播] 今日加密貨幣新聞：2025年11月10日最新動態 – 加密貨幣市場反彈，BTC 重新奪回 $105K；ETH 在廣泛行業反彈中跳漲了 7%
黃立誠已將其在 Ethereum 的多頭倉位增加到 5,600 ETH，浮動盈利為 $960,000。
區塊鏈在全球金融中的深化根基
投資者預測加密貨幣將融入金融主流
開賽前犯規導致維京人在第 10 週輸給氣勢如虹的烏鴉隊
一位知名空頭賣家已關閉其 MSTR/BTC 倉位；這會是加密貨幣金庫的轉折點嗎？
SOL 現貨 ETF 上週淨流入達到了 1.37 億美元，其中 Bitwise BSOL 以 1.27 億美元的淨流入額領先。
Trump Media 在第三季度虧損中披露 Bitcoin 和 Cronos 持倉
Solana 的 140 億美元穩定幣繁榮：USDC 和 Circle 如何推動 SOL 的 DeFi 主導地位
Ethereum 現貨 ETF 上週淨流出 5.08 億美元，創歷史第三高紀錄。
加密貨幣期貨清算：驚人的 $220M 被抹去，做空交易者面臨殘酷清算
加密貨幣中的隱藏活動：Bitcoin 巨鯨重現
Trump Media 第三季度虧損 5500 萬美元，Bitcoin 投注達到 13 億美元
比特幣面臨賣壓，長期持幣大戶套現
亞洲市場開盤：Bitcoin、全球市場攀升，美國政府停擺談判顯示進展跡象
DTCC 列出五個現貨 XRP ETF，11 月發布預期增長
70% 的領先比特幣挖礦公司報告稱，他們的 AI 或高性能計算項目已經產生了收入。
Ark Invest 下調 Bitcoin 目標價，因穩定幣重寫加密貨幣規則
Bitcoin、Ethereum 和 XRP 隨著美國政府停擺即將結束而上漲
Trump提議給每個人2,000美元的關稅「獎金」，但Bessant表示這可能會通過減稅或其他方式實施。
SOL 目標 $210，HYPE 維持 $48，而 BlockDAG 在揭示新價值時代後預售超過 $435M
現在最佳加密貨幣購買選擇：Digitap ($TAP) 達成重大 Visa 合作，DeepSnitch AI 熱度減退
