最新修訂日期：2022年4月30日
本服務條款（“本協議”）為使用 MEXC Global（“我們”或“MEXC”）提供的名為MEXC Authenticator的驗證服務的個人或組織（“您”、“用戶”或“客戶”）簽訂的法律協議。接受本協議或使用本服務，即表示您聲明並保證您是具有完全民事權利能力和完全民事行為能力的自然人、法人或其他組織，並有權使用戶受本協議和適用的隱私政策的約束。如果您不具備上述條件，您和您的監護人應承擔由此產生的一切後果，MEXC有權取消或永久凍結您對MEXC提供的所有服務的使用。
我們可能會不時修改本協議，更新後的協議將於協議中指定的最新生效日期起生效，並將取代所有先前版本。繼續使用服務即表示您接受對本協議的任何更改。
本協議中的“MEXC服務”或“服務”是指 MEXC提供的或將來可能提供的所有產品和服務，包括向您提供 TOTP令牌作為在您的設備上或 MEXC網站上登錄到您的 MEXC交易賬戶的二級認證。所有服務及相關組件和信息均按“按現狀”和“按可獲得”原則提供。
根據本協議的條款，MEXC授予用戶非排他性、不可再授權、不可轉讓的許可，以訪問和使用提供給用戶的服務。
MEXC保留隨時修改服務的權利。如果我們對服務進行重大修改，您有權取消您的服務。
MEXC保留對MEXC服務、MEXC標誌、名稱及其他標識（“MEXC標識”）和所有相關知識產權（無論在世界任何地方註冊與否）的所有專有權利、所有權和利益，包括但不限於所有修改、變更、升級和衍生作品。您同意，您不得使用、註冊或製作全部或部分基於或以任何方式包含MEXC標識的任何企業名稱、域名、商標、服務標識、標識、口號或社交媒體賬戶的名稱，或其衍生作品。
(a)您聲明並保證，您對服務的使用不會用於任何非法活動，包括但不限於在線騷擾（網絡欺凌）;發送未經授權的廣告或垃圾郵件;觀看、收集或傳播兒童色情製品;從事非法麻醉品貿易;從事非法武器貿易;從事非法人口販運。
(b)您聲明並保證，您不會修改、準備任何MEXC服務的衍生作品或對MEXC的任何服務進行反向工程。
(c)您聲明並保證，您對服務的使用將不允許任何病毒、特洛伊木馬、後門、蠕蟲、定時炸彈、軟件鎖、間諜軟件或任何其他能夠訪問修改、刪除、破壞、禁用、停用、干擾或以其他方式損害任何計算機、網絡或數據、設備或任何其他電子存儲信息的惡意軟件（i） 破壞、禁用、損害或以其他方式阻礙他人使用服務;或（ii）損壞或銷毀任何數據，文件或電子存儲的信息。
(d)您聲明並保證您不會向第三方推銷或轉售MEXC服務
(e)您聲明並保證，您不會傳輸任何可能侵犯第三方知識產權或隱私權的材料。
(a)如果您違反本協議，我們保留取消您的MEXC服務的權利。
(b)如果我們發現您將MEXC服務用於任何不允許的用途，我們保留取消您的MEXC服務的權利。
(c)如果我們發現您對MEXC服務的使用違反了任何適用法律，我們保留取消您的MEXC服務的權利。
各方同意遵守適用於MEXC提供的MEXC服務以及適用於本協議的所有法律，法規和規章。MEXC將根據適用法律，就MEXC服務與相關政府和監管機構合作。我們保留因您不遵守適用法律而立即取消任何MEXC服務並終止本協議的權利。
您同意為MEXC，我們未來的關聯公司及其各自的成員，經理，股東，高級職員，董事，員工，代理商，供應商，客戶，受償人，代表，繼承人，被許可人和受讓人以及他們每個人辯護，賠償並使MEXC免受任何和所有索賠，訴訟要求，損害賠償，損失，成本和費用，包括合理的律師費和支出，收費，罰款，因任何重大違約或涉嫌違反您在本協議中做出的任何陳述、保證、義務或協議而產生、導致或與之相關的判決和利益，包括但不限於您對第三方知識產權、第三方隱私的任何違反或涉嫌違反，干擾第三方或其他用戶數據以及不允許的使用方面的任何行為。
您和我們均不對任何間接的、特殊的、偶然的或後果性的損害或損失負責，包括但不限於利潤損失、使用損失或數據丟失，無論是由於違約、疏忽還是其他原因造成的。
(a)完整協議 - 本協議構成雙方之間關於本協議標的的完整理解和協議。除本協議中規定或本協議中提及或規定的協議、諒解、限制、陳述或保證外，雙方之間不存在任何協議、諒解、限制、陳述或保證。您提交的任何文件中的任何內容均不會修改或修訂本協議。我們可能會不時更新本協議，當前版本將註明日期。本協議的更新版本可在本網頁上找到。您繼續使用MEXC服務即表示您接受本協議的當前版本。
(b)存續 - 本協議中任何條款在本協議終止或到期後對用戶或MEXC施加義務，應在本協議終止或到期後繼續有效，並對雙方具有約束力。
(c)權限 - 如果您代表公司、 組織或其他非個人實體簽訂本協議，則您聲明並保證您有權使此類實體受本協議的約束。
(d)棄權 - 我們對本協議任何條款的棄權不應被視為或構成對任何其他條款的棄權，無論是否相似，也不應構成任何棄權構成持續棄權。除非我們以書面形式簽署，否則任何棄權均不具有約束力。
(e)可分割性 - 如果本協議的任何條款被認定為無效或不可執行，則該條款將從本協議中分離出來， 本協議的餘額將繼續有效，並且本協議的餘額將被合理解釋為執行本協議條款所證明的雙方意圖
(f)無代理 - 本協議中的任何內容均不建立雙方之間的合夥關係、代理、信託或僱傭關係。雙方現在是，將來也始終是獨立承包商。本協議沒有第三方受益人。
(g)無代表訴訟 - 您與我們之間的所有爭議將以個人為基礎解決，並且您同意不提起或參與針對我們（包括我們未來的關聯公司）的任何合併或代表訴訟。
(h)仲裁 - 您同意，由本協議引起或與本協議相關的任何爭議、索賠或糾紛應由新加坡國際仲裁中心根據當時有效的《新加坡國際仲裁中心仲裁規則》進行仲裁，並由新加坡國際仲裁中心管理的仲裁解決，這些規則被視為通過引用併入本節。仲裁地為新加坡。仲裁庭應由一（1）名仲裁員組成。仲裁語言為英語。儘管有上述規定，因知識產權或隱私問題引起的任何爭議均可提交法院。
(i)適用法律和地點 - 本協議應受新加坡法律管轄，並據其解釋。與本協議、隱私政策或與我們提供的服務相關的任何文件提起的任何訴訟，只能在新加坡法院提起。本協議所有締約方不可撤銷地同意服從此類法院的管轄權和審判地，並同意放棄根據不方便法院原則提出的任何異議。
(j)語言 - 本協議以英文起草。 儘管本協議可提供其他語言的譯本，但該等譯本可能不夠完整或不是最新的版本。 因此，您同意，如果本協議的英文版本與其任何其他譯本之間發生任何衝突，則以本協議的英文版本為準。