6.不允許的使用和活動

(a)您聲明並保證，您對服務的使用不會用於任何非法活動，包括但不限於在線騷擾（網絡欺凌）;發送未經授權的廣告或垃圾郵件;觀看、收集或傳播兒童色情製品;從事非法麻醉品貿易;從事非法武器貿易;從事非法人口販運。

(b)您聲明並保證，您不會修改、準備任何MEXC服務的衍生作品或對MEXC的任何服務進行反向工程。

(c)您聲明並保證，您對服務的使用將不允許任何病毒、特洛伊木馬、後門、蠕蟲、定時炸彈、軟件鎖、間諜軟件或任何其他能夠訪問修改、刪除、破壞、禁用、停用、干擾或以其他方式損害任何計算機、網絡或數據、設備或任何其他電子存儲信息的惡意軟件（i） 破壞、禁用、損害或以其他方式阻礙他人使用服務;或（ii）損壞或銷毀任何數據，文件或電子存儲的信息。

(d)您聲明並保證您不會向第三方推銷或轉售MEXC服務

(e)您聲明並保證，您不會傳輸任何可能侵犯第三方知識產權或隱私權的材料。