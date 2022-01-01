隱私政策

本隱私政策適用於MEXC Authenticator移動應用程序（"MEXC Authenticator"）收集的所有信息。 MEXC Authenticator是一種雙因素身份驗證令牌，可生成隨機的，基於時間的一鍵驗證碼，作為用戶訪問其MEXC交易賬戶的額外安全層。

我們收集的信息 MEXC Authenticator應用程序處理用戶輸入的雙因素憑證，並將其安全地存儲在本地。與應用程序內的數據顯示有關的用戶偏好也存儲在您的設備上。該應用程序從未連接到互聯網，也從未向開發商或任何其他應用程序、服務器或任何類型的第三方發送、分享或披露任何個人信息。

我們如何使用您的個人信息 我們不會以任何方式使用您的個人信息或有關您使用應用程序的任何信息。

兒童 由於應用程序旨在不傳輸任何信息，因此不會故意從任何兒童那裡收集任何信息或收集有關任何兒童的信息。

分析 MEXC Authenticator.不會收集任何分析信息。MEXC Authenticator.中不包含任何第三方分析功能。 根據您的 iOS 系統設置，Apple 可能會整理有關您使用該應用程序的分析信息以及與任何應用程序崩潰相關的信息，並可能與開發人員共享該信息的匿名子集，以幫助改進應用程序。您可以在"iOS 設置"應用中的"隱私">"分析"標題下了解有關 iOS App Analytics 的更多信息，還可以在 https://apple.com/privacy 查看 Apple 的隱私政策。

您的同意 使用MEXC Authenticator應用程序，即表示您同意本隱私政策。

本隱私政策的修訂 我們可能會不時更改本隱私政策，任何更新都將發佈到此網頁。