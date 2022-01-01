本隱私政策適用於MEXC Authenticator移動應用程序（"MEXC Authenticator"）收集的所有信息。 MEXC Authenticator是一種雙因素身份驗證令牌，可生成隨機的，基於時間的一鍵驗證碼，作為用戶訪問其MEXC交易賬戶的額外安全層。
MEXC Authenticator應用程序處理用戶輸入的雙因素憑證，並將其安全地存儲在本地。與應用程序內的數據顯示有關的用戶偏好也存儲在您的設備上。該應用程序從未連接到互聯網，也從未向開發商或任何其他應用程序、服務器或任何類型的第三方發送、分享或披露任何個人信息。
我們不會以任何方式使用您的個人信息或有關您使用應用程序的任何信息。
由於應用程序旨在不傳輸任何信息，因此不會故意從任何兒童那裡收集任何信息或收集有關任何兒童的信息。
MEXC Authenticator.不會收集任何分析信息。MEXC Authenticator.中不包含任何第三方分析功能。
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