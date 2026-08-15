Zypto Token 今日價格

Zypto Token (ZYPTO) 今日實時價格為 $ 0.00278845，過去 24 小時內變化了 0.16%。目前 ZYPTO 兌 USD 的匯率為 $ 0.00278845 每 ZYPTO。

Zypto Token 目前市值在 $ 2,492,901 排名第 #-，流通供應量為 893.45M ZYPTO。過去 24 小時內，ZYPTO 的交易價格在 $ 0.00278508（低點）和 $ 0.00282331（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.051098，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZYPTO 在過去一小時內波動了 -0.08%，過去7 天內波動了 -4.61%。過去一天，總交易量達到 $ 12.78。

Zypto Token（ZYPTO）市場資訊

市值 $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M 成交量（24H） $ 12.78$ 12.78 $ 12.78 完全稀釋市值 $ 2.49M$ 2.49M $ 2.49M 流通量 893.45M 893.45M 893.45M 總供應量 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482 893,449,217.5576482

Zypto Token 的目前市值為 $ 2.49M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.78。ZYPTO 的流通量為 893.45M，總供應量是 893449217.5576482，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.49M。