Zypher Network 今日價格

Zypher Network (POP) 今日實時價格為 $ 0.00238142，過去 24 小時內變化了 0.31%。目前 POP 兌 USD 的匯率為 $ 0.00238142 每 POP。

Zypher Network 目前市值在 $ 3,428,787 排名第 #-，流通供應量為 1.44B POP。過去 24 小時內，POP 的交易價格在 $ 0.00237038（低點）和 $ 0.0023857（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01221422，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，POP 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 +3.14%。過去一天，總交易量達到 $ 3.03M。

Zypher Network（POP）市場資訊

市值 $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M 成交量（24H） $ 3.03M$ 3.03M $ 3.03M 完全稀釋市值 $ 23.82M$ 23.82M $ 23.82M 流通量 1.44B 1.44B 1.44B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Zypher Network 的目前市值為 $ 3.43M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.03M。POP 的流通量為 1.44B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 23.82M。