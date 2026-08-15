ZygoSwap 今日價格

ZygoSwap (ZSWAP) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.96%。目前 ZSWAP 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZSWAP。

ZygoSwap 目前市值在 $ 376,456 排名第 #-，流通供應量為 1.00B ZSWAP。過去 24 小時內，ZSWAP 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00450031，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZSWAP 在過去一小時內波動了 +0.03%，過去7 天內波動了 -9.79%。過去一天，總交易量達到 $ 34.22K。

ZygoSwap（ZSWAP）市場資訊

市值 $ 376.46K$ 376.46K $ 376.46K 成交量（24H） $ 34.22K$ 34.22K $ 34.22K 完全稀釋市值 $ 376.46K$ 376.46K $ 376.46K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZygoSwap 的目前市值為 $ 376.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 34.22K。ZSWAP 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 376.46K。