zuzalu 今日價格

zuzalu (ZUZALU) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.11%。目前 ZUZALU 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZUZALU。

zuzalu 目前市值在 $ 1,058,865 排名第 #-，流通供應量為 1,000.00T ZUZALU。過去 24 小時內，ZUZALU 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZUZALU 在過去一小時內波動了 -0.15%，過去7 天內波動了 -1.63%。過去一天，總交易量達到 --。

zuzalu（ZUZALU）市場資訊

市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M 流通量 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T 總供應量 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

zuzalu 的目前市值為 $ 1.06M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZUZALU 的流通量為 1,000.00T，總供應量是 1.0e+15，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.06M。