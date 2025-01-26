ZUSD 圖標

ZUSD 價格 (ZUSD)

USD

ZUSD (ZUSD) 實時價格圖表

$1.034
$1.034$1.034
+3.80%(1D)

今天 ZUSD (ZUSD) 的價格

今天 ZUSD (ZUSD) 的實時價格爲 1.034 USD。目前其市值爲 $ 19.13M USD。ZUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 7.42 USD
- ZUSD 當天價格變化爲 +3.86%
- 其循環供應量爲 18.50M USD

在獲取 MEXC 上從 ZUSD兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ZUSD 價格信息的首選平臺。

ZUSD (ZUSD) 價格表現 USD

今天內，ZUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.03846141
在過去30天內，ZUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0370872018
在過去60天內，ZUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0370872018
在過去90天內，ZUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.03846141+3.86%
30天$ +0.0370872018+3.59%
60天$ +0.0370872018+3.59%
90天$ 0--

ZUSD (ZUSD) 價格分析

ZUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.995543
$ 0.995543$ 0.995543

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 5.02
$ 5.02$ 5.02

--

+3.86%

+3.59%

ZUSD (ZUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 19.13M
$ 19.13M$ 19.13M

$ 7.42
$ 7.42$ 7.42

18.50M
18.50M 18.50M

什麼是ZUSD (ZUSD)

A new US dollar-pegged stablecoin issued by GMO-Z.com Trust Company, Inc.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ZUSD (ZUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 ZUSD (ZUSD) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZUSD 兌換爲當地貨幣

1 ZUSD 兌換 AUD
A$1.63372
1 ZUSD 兌換 GBP
0.8272
1 ZUSD 兌換 EUR
0.9823
1 ZUSD 兌換 USD
$1.034
1 ZUSD 兌換 MYR
RM4.51858
1 ZUSD 兌換 TRY
36.85176
1 ZUSD 兌換 JPY
¥161.304
1 ZUSD 兌換 RUB
101.1252
1 ZUSD 兌換 INR
89.11012
1 ZUSD 兌換 IDR
Rp16,677.41702
1 ZUSD 兌換 PHP
60.2305
1 ZUSD 兌換 EGP
￡E.51.98952
1 ZUSD 兌換 BRL
R$6.11094
1 ZUSD 兌換 CAD
C$1.47862
1 ZUSD 兌換 BDT
125.85848
1 ZUSD 兌換 NGN
1,610.58942
1 ZUSD 兌換 UAH
43.34528
1 ZUSD 兌換 VES
Bs57.904
1 ZUSD 兌換 PKR
Rs287.61744
1 ZUSD 兌換 KZT
534.64004
1 ZUSD 兌換 THB
฿34.6907
1 ZUSD 兌換 TWD
NT$33.85316
1 ZUSD 兌換 CHF
Fr0.9306
1 ZUSD 兌換 HKD
HK$8.04452
1 ZUSD 兌換 MAD
.د.م10.29864