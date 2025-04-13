ZURRENCY 圖標

ZURRENCY 價格 (ZURR)

USD

ZURRENCY (ZURR) 實時價格圖表

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今天 ZURRENCY (ZURR) 的價格

今天 ZURRENCY (ZURR) 的實時價格爲 0.122576 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZURR 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZURRENCY 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ZURRENCY 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ZURRENCY (ZURR) 價格表現 USD

今天內，ZURRENCY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ZURRENCY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1037189817
在過去60天內，ZURRENCY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1156073705
在過去90天內，ZURRENCY 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.646099657237509

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.1037189817-84.61%
60天$ -0.1156073705-94.31%
90天$ -2.646099657237509-95.57%

ZURRENCY (ZURR) 價格分析

ZURRENCY 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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ZURRENCY (ZURR) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是ZURRENCY (ZURR)

$ZURRENCY is the squishy fungible airdrop for anyone that minted ZORBS. This project is not affiliated with Zora, and is an unofficial derivative.

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ZURRENCY (ZURR) 資源

官網

大家還在問：關於 ZURRENCY (ZURR) 的其他問題

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ZURR 兌換爲當地貨幣

1 ZURR 兌換 VND
3,142.971216
1 ZURR 兌換 AUD
A$0.19489584
1 ZURR 兌換 GBP
0.09315776
1 ZURR 兌換 EUR
0.10786688
1 ZURR 兌換 USD
$0.122576
1 ZURR 兌換 MYR
RM0.54178592
1 ZURR 兌換 TRY
4.64808192
1 ZURR 兌換 JPY
¥17.59088176
1 ZURR 兌換 RUB
10.19587168
1 ZURR 兌換 INR
10.53663296
1 ZURR 兌換 IDR
Rp2,042.93251616
1 ZURR 兌換 KRW
174.1130792
1 ZURR 兌換 PHP
7.00889568
1 ZURR 兌換 EGP
￡E.6.28569728
1 ZURR 兌換 BRL
R$0.71829536
1 ZURR 兌換 CAD
C$0.16915488
1 ZURR 兌換 BDT
14.86234
1 ZURR 兌換 NGN
194.87377632
1 ZURR 兌換 UAH
5.06361456
1 ZURR 兌換 VES
Bs8.702896
1 ZURR 兌換 PKR
Rs34.29553904
1 ZURR 兌換 KZT
63.21489472
1 ZURR 兌換 THB
฿4.10261872
1 ZURR 兌換 TWD
NT$3.96778512
1 ZURR 兌換 AED
د.إ0.44985392
1 ZURR 兌換 CHF
Fr0.09928656
1 ZURR 兌換 HKD
HK$0.949964
1 ZURR 兌換 MAD
.د.م1.13750528
1 ZURR 兌換 MXN
$2.4882928