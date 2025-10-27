ZTX（ZTX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00098074 $ 0.00098074 $ 0.00098074 24H最低價 $ 0.00102063 $ 0.00102063 $ 0.00102063 24H最高價 24H最低價 $ 0.00098074$ 0.00098074 $ 0.00098074 24H最高價 $ 0.00102063$ 0.00102063 $ 0.00102063 歷史最高 $ 0.03870653$ 0.03870653 $ 0.03870653 最低價 $ 0.00095591$ 0.00095591 $ 0.00095591 漲跌幅（1H） -0.17% 漲跌幅（1D） -1.99% 漲跌幅（7D） -5.17% 漲跌幅（7D） -5.17%

ZTX（ZTX）目前實時價格為 $0.00098801。過去 24 小時內，ZTX 的交易價格在 $ 0.00098074 至 $ 0.00102063 之間波動，市場活躍度顯著。ZTX 的歷史最高價為 $ 0.03870653，歷史最低價為 $ 0.00095591。

從短期表現來看，ZTX 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.17%，過去 24 小時內變動為 -1.99%，過去 7 天內累計變動為 -5.17%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZTX（ZTX）市場資訊

市值 $ 4.16M$ 4.16M $ 4.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 9.89M$ 9.89M $ 9.89M 流通量 4.20B 4.20B 4.20B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ZTX 的目前市值為 $ 4.16M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZTX 的流通量為 4.20B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.89M。