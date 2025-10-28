ZORBY（ZORBY）價格資訊 (USD)

ZORBY（ZORBY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ZORBY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ZORBY 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ZORBY 在過去 1 小時內的價格變動為 +23.98%，過去 24 小時內變動為 +72.38%，過去 7 天內累計變動為 +83.56%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZORBY（ZORBY）市場資訊

市值 $ 80.04K$ 80.04K $ 80.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 80.04K$ 80.04K $ 80.04K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZORBY 的目前市值為 $ 80.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZORBY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 80.04K。