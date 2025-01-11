ZoomSwap 圖標

ZoomSwap 價格 (ZM)

USD

ZoomSwap (ZM) 實時價格圖表

$0.00150044
$0.00150044$0.00150044
-0.30%(1D)

今天 ZoomSwap (ZM) 的價格

今天 ZoomSwap (ZM) 的實時價格爲 0.00150044 USD。目前其市值爲 $ 0.61 USD。ZM 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZoomSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 253.01 USD
- ZoomSwap 當天價格變化爲 -0.35%
- 其循環供應量爲 404.00 USD

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ZoomSwap (ZM) 價格表現 USD

今天內，ZoomSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ZoomSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001733131
在過去60天內，ZoomSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001895429
在過去90天內，ZoomSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001626313722125634

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.35%
30天$ -0.0001733131-11.55%
60天$ -0.0001895429-12.63%
90天$ -0.0001626313722125634-9.77%

ZoomSwap (ZM) 價格分析

ZoomSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00146004
$ 0.00146004$ 0.00146004

$ 0.00155674
$ 0.00155674$ 0.00155674

$ 0.897395
$ 0.897395$ 0.897395

-0.19%

-0.35%

-4.70%

ZoomSwap (ZM) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.61
$ 0.61$ 0.61

$ 253.01
$ 253.01$ 253.01

404.00
404.00 404.00

什麼是ZoomSwap (ZM)

ZoomSwap is a cross-chain infrastructure project that builds liquidity for layer-one blockchains, AMMs and partnering projects. Launching on IoTeX, there is an exciting opportunity for farmers to earn ZOOM and other project tokens.

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ZoomSwap (ZM) 資源

官網

大家還在問：關於 ZoomSwap (ZM) 的其他問題

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ZM 兌換爲當地貨幣

1 ZM 兌換 AUD
A$0.0024307128
1 ZM 兌換 GBP
0.0012153564
1 ZM 兌換 EUR
0.0014554268
1 ZM 兌換 USD
$0.00150044
1 ZM 兌換 MYR
RM0.0067369756
1 ZM 兌換 TRY
0.0531455848
1 ZM 兌換 JPY
¥0.2365743748
1 ZM 兌換 RUB
0.1524897172
1 ZM 兌換 INR
0.1293229236
1 ZM 兌換 IDR
Rp24.5973731136
1 ZM 兌換 PHP
0.08852596
1 ZM 兌換 EGP
￡E.0.0758172332
1 ZM 兌換 BRL
R$0.0091826928
1 ZM 兌換 CAD
C$0.0021606336
1 ZM 兌換 BDT
0.1830236712
1 ZM 兌換 NGN
2.3262521672
1 ZM 兌換 UAH
0.0634386032
1 ZM 兌換 VES
Bs0.07952332
1 ZM 兌換 PKR
Rs0.4178275268
1 ZM 兌換 KZT
0.791782188
1 ZM 兌換 THB
฿0.0520352592
1 ZM 兌換 TWD
NT$0.0496795684
1 ZM 兌換 CHF
Fr0.0013654004
1 ZM 兌換 HKD
HK$0.0116734232
1 ZM 兌換 MAD
.د.م0.0150644176