Zoo World 圖標

Zoo World 價格 (ZOO)

USD

Zoo World (ZOO) 實時價格圖表

$0.01317277
$0.01317277$0.01317277
-5.40%(1D)

今天 Zoo World (ZOO) 的價格

今天 Zoo World (ZOO) 的實時價格爲 0.01324992 USD。目前其市值爲 $ 13.20M USD。ZOO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zoo World 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 190.92K USD
- Zoo World 當天價格變化爲 -4.90%
- 其循環供應量爲 1.00B USD

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Zoo World (ZOO) 價格表現 USD

今天內，Zoo World 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00068377100272515
在過去30天內，Zoo World 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Zoo World 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Zoo World 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00068377100272515-4.90%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Zoo World (ZOO) 價格分析

Zoo World 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01313214
$ 0.01313214$ 0.01313214

$ 0.01409993
$ 0.01409993$ 0.01409993

$ 0.01409993
$ 0.01409993$ 0.01409993

-1.32%

-4.90%

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Zoo World (ZOO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 13.20M
$ 13.20M$ 13.20M

$ 190.92K
$ 190.92K$ 190.92K

1.00B
1.00B 1.00B

什麼是Zoo World (ZOO)

Enter Zoo World, crypto's first AI-Agent architected living universe. Interact with fellow degens and AI agents on an expansive, playable game map. Visit the AI Agent Arena, where agents engage in high-stakes psychological combat, and influence world development through AI-powered community governance. Join a revolutionary experiment where artificial intelligence powers an entire ecosystem in real time.

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Zoo World (ZOO) 資源

官網

大家還在問：關於 Zoo World (ZOO) 的其他問題

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ZOO 兌換爲當地貨幣

1 ZOO 兌換 AUD
A$0.021199872
1 ZOO 兌換 GBP
0.010599936
1 ZOO 兌換 EUR
0.0127199232
1 ZOO 兌換 USD
$0.01324992
1 ZOO 兌換 MYR
RM0.0581671488
1 ZOO 兌換 TRY
0.4739496384
1 ZOO 兌換 JPY
¥2.058375072
1 ZOO 兌換 RUB
1.3063096128
1 ZOO 兌換 INR
1.146780576
1 ZOO 兌換 IDR
Rp213.7083571776
1 ZOO 兌換 PHP
0.773795328
1 ZOO 兌換 EGP
￡E.0.6650134848
1 ZOO 兌換 BRL
R$0.0776445312
1 ZOO 兌換 CAD
C$0.0190798848
1 ZOO 兌換 BDT
1.608540288
1 ZOO 兌換 NGN
20.5743432768
1 ZOO 兌換 UAH
0.5567616384
1 ZOO 兌換 VES
Bs0.75524544
1 ZOO 兌換 PKR
Rs3.6916927104
1 ZOO 兌換 KZT
6.8404036992
1 ZOO 兌換 THB
฿0.4474497984
1 ZOO 兌換 TWD
NT$0.4349948736
1 ZOO 兌換 CHF
Fr0.011924928
1 ZOO 兌換 HKD
HK$0.1032168768
1 ZOO 兌換 MAD
.د.م0.1324992