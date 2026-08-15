Zoe 今日價格

Zoe (ZOE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.63%。目前 ZOE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZOE。

Zoe 目前市值在 $ 108,518 排名第 #-，流通供應量為 80.00B ZOE。過去 24 小時內，ZOE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZOE 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +4.08%。過去一天，總交易量達到 --。

Zoe（ZOE）市場資訊

市值 $ 108.52K$ 108.52K $ 108.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 135.65K$ 135.65K $ 135.65K 流通量 80.00B 80.00B 80.00B 總供應量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Zoe 的目前市值為 $ 108.52K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZOE 的流通量為 80.00B，總供應量是 100000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 135.65K。