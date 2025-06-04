Zodor 圖標

Zodor 價格 (ZOD)

USD

Zodor (ZOD) 實時價格圖表

$0.00110654
$0.00110654$0.00110654
+8.60%(1D)

今天 Zodor (ZOD) 的價格

今天 Zodor (ZOD) 的實時價格爲 0.00110654 USD。目前其市值爲 $ 110.66K USD。ZOD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zodor 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Zodor 當天價格變化爲 +8.65%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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Zodor (ZOD) 價格表現 USD

今天內，Zodor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Zodor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Zodor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Zodor 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+8.65%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Zodor (ZOD) 價格分析

Zodor 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00101175
$ 0.00101175$ 0.00101175

$ 0.00110657
$ 0.00110657$ 0.00110657

$ 0.0014363
$ 0.0014363$ 0.0014363

+1.65%

+8.65%

-0.28%

Zodor (ZOD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 110.66K
$ 110.66K$ 110.66K

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100.00M
100.00M 100.00M

什麼是Zodor (ZOD)

The Zodor project is a next-generation platform focused on tokenizing real-world assets (RWAs). It empowers startups, energy projects, and established businesses to raise capital by turning their holdings into secure digital tokens. Backed by a privacy-enabled blockchain, AI-driven business validation, and a strong compliance framework, Zodor democratizes investment access for both retail and institutional investors.

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Zodor (ZOD) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Zodor (ZOD) 的其他問題

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ZOD 兌換爲當地貨幣

1 ZOD 兌換 VND
29.1186001
1 ZOD 兌換 AUD
A$0.0017040716
1 ZOD 兌換 GBP
0.0008077742
1 ZOD 兌換 EUR
0.0009626898
1 ZOD 兌換 USD
$0.00110654
1 ZOD 兌換 MYR
RM0.0046917296
1 ZOD 兌換 TRY
0.0432989102
1 ZOD 兌換 JPY
¥0.159231106
1 ZOD 兌換 RUB
0.0873834638
1 ZOD 兌換 INR
0.094830478
1 ZOD 兌換 IDR
Rp18.1399970976
1 ZOD 兌換 KRW
1.5241592614
1 ZOD 兌換 PHP
0.061634278
1 ZOD 兌換 EGP
￡E.0.0549507764
1 ZOD 兌換 BRL
R$0.0062298202
1 ZOD 兌換 CAD
C$0.0015159598
1 ZOD 兌換 BDT
0.1352634496
1 ZOD 兌換 NGN
1.7508450458
1 ZOD 兌換 UAH
0.045976737
1 ZOD 兌換 VES
Bs0.10622784
1 ZOD 兌換 PKR
Rs0.3112586366
1 ZOD 兌換 KZT
0.5668693766
1 ZOD 兌換 THB
฿0.0361174656
1 ZOD 兌換 TWD
NT$0.0331962
1 ZOD 兌換 AED
د.إ0.0040610018
1 ZOD 兌換 CHF
Fr0.0009073628
1 ZOD 兌換 HKD
HK$0.0086752736
1 ZOD 兌換 MAD
.د.م0.0101691026
1 ZOD 兌換 MXN
$0.0212787642