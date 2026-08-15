ZND Token 今日價格

ZND Token (ZND) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.33%。目前 ZND 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZND。

ZND Token 目前市值在 $ 20,893 排名第 #-，流通供應量為 178.46M ZND。過去 24 小時內，ZND 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.8381，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZND 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +19.91%。過去一天，總交易量達到 $ 5.41。

ZND Token（ZND）市場資訊

市值 $ 20.89K$ 20.89K $ 20.89K 成交量（24H） $ 5.41$ 5.41 $ 5.41 完全稀釋市值 $ 81.20K$ 81.20K $ 81.20K 流通量 178.46M 178.46M 178.46M 總供應量 693,541,268.0 693,541,268.0 693,541,268.0

ZND Token 的目前市值為 $ 20.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 5.41。ZND 的流通量為 178.46M，總供應量是 693541268.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 81.20K。