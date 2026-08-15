ZKWASM 今日價格

ZKWASM (ZKWASM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.48%。目前 ZKWASM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZKWASM。

ZKWASM 目前市值在 $ 42,045 排名第 #-，流通供應量為 50.59M ZKWASM。過去 24 小時內，ZKWASM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.128216，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZKWASM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -7.41%。過去一天，總交易量達到 $ 14.81。

ZKWASM（ZKWASM）市場資訊

市值 $ 42.05K$ 42.05K $ 42.05K 成交量（24H） $ 14.81$ 14.81 $ 14.81 完全稀釋市值 $ 831.18K$ 831.18K $ 831.18K 流通量 50.59M 50.59M 50.59M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ZKWASM 的目前市值為 $ 42.05K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 14.81。ZKWASM 的流通量為 50.59M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 831.18K。