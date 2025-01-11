ZkTsunami 圖標

ZkTsunami 價格 (:ZKT:)

USD

ZkTsunami (:ZKT:) 實時價格圖表

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-0.90%(1D)

今天 ZkTsunami (:ZKT:) 的價格

今天 ZkTsunami (:ZKT:) 的實時價格爲 0.01124572 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。:ZKT: 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZkTsunami 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 76.58 USD
- ZkTsunami 當天價格變化爲 -0.98%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ZkTsunami (:ZKT:) 價格表現 USD

今天內，ZkTsunami 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00011184689211635
在過去30天內，ZkTsunami 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023569443
在過去60天內，ZkTsunami 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0010376729
在過去90天內，ZkTsunami 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00011184689211635-0.98%
30天$ -0.0023569443-20.95%
60天$ -0.0010376729-9.22%
90天$ 0--

ZkTsunami (:ZKT:) 價格分析

ZkTsunami 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01101185
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$ 0.01140274
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-9.55%

ZkTsunami (:ZKT:) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 76.58
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什麼是ZkTsunami (:ZKT:)

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ZkTsunami (:ZKT:) 資源

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:ZKT: 兌換爲當地貨幣

1 :ZKT: 兌換 AUD
A$0.0182180664
1 :ZKT: 兌換 GBP
0.0091090332
1 :ZKT: 兌換 EUR
0.0109083484
1 :ZKT: 兌換 USD
$0.01124572
1 :ZKT: 兌換 MYR
RM0.0504932828
1 :ZKT: 兌換 TRY
0.3983234024
1 :ZKT: 兌換 JPY
¥1.7731126724
1 :ZKT: 兌換 RUB
1.1429025236
1 :ZKT: 兌換 INR
0.9692686068
1 :ZKT: 兌換 IDR
Rp184.3560360768
1 :ZKT: 兌換 PHP
0.66349748
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￡E.0.5682462316
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R$0.0688238064
1 :ZKT: 兌換 CAD
C$0.0161938368
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1 :ZKT: 兌換 NGN
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1 :ZKT: 兌換 UAH
0.4754690416
1 :ZKT: 兌換 VES
Bs0.59602316
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Rs3.1315956484
1 :ZKT: 兌換 KZT
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NT$0.3723457892
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1 :ZKT: 兌換 HKD
HK$0.0874917016
1 :ZKT: 兌換 MAD
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