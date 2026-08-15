zkSwap Finance 今日價格

zkSwap Finance (ZF) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.20%。目前 ZF 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZF。

zkSwap Finance 目前市值在 $ 218,226 排名第 #-，流通供應量為 658.83M ZF。過去 24 小時內，ZF 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.08972，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZF 在過去一小時內波動了 -0.52%，過去7 天內波動了 -10.10%。過去一天，總交易量達到 $ 9.06K。

zkSwap Finance（ZF）市場資訊

市值 $ 218.23K$ 218.23K $ 218.23K 成交量（24H） $ 9.06K$ 9.06K $ 9.06K 完全稀釋市值 $ 331.23K$ 331.23K $ 331.23K 流通量 658.83M 658.83M 658.83M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkSwap Finance 的目前市值為 $ 218.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 9.06K。ZF 的流通量為 658.83M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 331.23K。