zkRace 是什麼？

zkRace（前稱 DeRace）既是領先的 Web3 競馬遊戲，也是全球首個專為 GameFi 打造、採用尖端 zk-rollup 技術的基礎設施，由 ZERC 提供驅動。

什麼讓 zkRace 獨一無二？

作為一款遊戲，zkRace 結合了兩個規模龐大且快速增長的百億美元市場：電子遊戲與賽馬，並透過區塊鏈和 NFT 技術將它們融為一體。

以 zk-rollup 技術為基礎的 zkRace 基礎設施專為所有 Web3 遊戲需求打造，可實現 GameFi 項目中的可擴展性、透明度與流暢性。

zkRace 的下一步是什麼？

這項創新技術正準備迎接其他希望擺脫傳統區塊鏈限制的 GameFi 項目。透過使用 ZERC 作為交易手續費，這個系統大幅提升了 ZERC 的實用價值與需求，而這些價值直接源自其實際應用場景。

zkRace 可用於哪些方面？

zkRace 的強大代幣 ZERC 將引領 GameFi 革命，透過為遊戲本身及背後基礎設施提供無與倫比的實用價值，推動整個生態系統發展。

由 zkRace 開創，由 ZERC 驅動，專為 GameFi 及更廣泛領域量身打造。

zkRace的當前價格是多少？

zkRace的交易價格為NT$0.0813143439148255200000，過去24小時內的價格波動幅度為2.25%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。

ZERC與全球加密貨幣市場相比如何？

其每日變化幅度為2.25%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果ZERC表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。

zkRace與Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token類別的代幣相比表現如何？

在Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token類別中，ZERC憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。

zkRace今日的市值是多少？

NT$9757740.10802436000000的市值使ZERC位居第4151名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。

過去24小時的價格區間是多少？

今日價格區間從NT$0.079516233401169600000到NT$0.0831777603455131200000，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。

ZERC的交易活躍度如何？

zkRace過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。

供應量如何影響ZERC的估值？

目前流通中的代幣數量為120000000.0，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。