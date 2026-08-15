zkRace 價格 (ZERC)
zkRace (ZERC) 今日實時價格為 $ 0.00258987，過去 24 小時內變化了 2.25%。目前 ZERC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00258987 每 ZERC。
zkRace 目前市值在 $ 310,785 排名第 #-，流通供應量為 120.00M ZERC。過去 24 小時內，ZERC 的交易價格在 $ 0.0025326（低點）和 $ 0.00264922（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 8.24，而歷史最低價為 $ 0.00224004。
短期表現方面，ZERC 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 +2.27%。過去一天，總交易量達到 $ 191.25。
zkRace 的目前市值為 $ 310.79K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 191.25。ZERC 的流通量為 120.00M，總供應量是 120000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 310.79K。
+0.00%
+2.25%
+2.27%
+2.27%
今天內，zkRace 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，zkRace 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000574790。
在過去60天內，zkRace 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0011884830。
在過去90天內，zkRace 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00000000020497075。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.25%
|30天
|$ +0.0000574790
|+2.22%
|60天
|$ -0.0011884830
|-45.88%
|90天
|$ +0.00000000020497075
|+0.00%
在 2040 年，zkRace 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽為市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
zkRace 是什麼？
zkRace（前稱 DeRace）既是領先的 Web3 競馬遊戲，也是全球首個專為 GameFi 打造、採用尖端 zk-rollup 技術的基礎設施，由 ZERC 提供驅動。
什麼讓 zkRace 獨一無二？
作為一款遊戲，zkRace 結合了兩個規模龐大且快速增長的百億美元市場：電子遊戲與賽馬，並透過區塊鏈和 NFT 技術將它們融為一體。
以 zk-rollup 技術為基礎的 zkRace 基礎設施專為所有 Web3 遊戲需求打造，可實現 GameFi 項目中的可擴展性、透明度與流暢性。
zkRace 的下一步是什麼？
這項創新技術正準備迎接其他希望擺脫傳統區塊鏈限制的 GameFi 項目。透過使用 ZERC 作為交易手續費，這個系統大幅提升了 ZERC 的實用價值與需求，而這些價值直接源自其實際應用場景。
zkRace 可用於哪些方面？
zkRace 的強大代幣 ZERC 將引領 GameFi 革命，透過為遊戲本身及背後基礎設施提供無與倫比的實用價值，推動整個生態系統發展。
由 zkRace 開創，由 ZERC 驅動，專為 GameFi 及更廣泛領域量身打造。
zkRace的當前價格是多少？
zkRace的交易價格為NT$0.0813143439148255200000，過去24小時內的價格波動幅度為2.25%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。
ZERC與全球加密貨幣市場相比如何？
其每日變化幅度為2.25%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果ZERC表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。
zkRace與Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token類別的代幣相比表現如何？
在Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,DaoMaker Launchpad,Play To Earn,Ethereum Ecosystem,Animal Racing,Animoca Brands Portfolio,Base Ecosystem,Gaming Governance Token,Gaming Utility Token類別中，ZERC憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。
zkRace今日的市值是多少？
NT$9757740.10802436000000的市值使ZERC位居第4151名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。
過去24小時的價格區間是多少？
今日價格區間從NT$0.079516233401169600000到NT$0.0831777603455131200000，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。
ZERC的交易活躍度如何？
zkRace過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。
供應量如何影響ZERC的估值？
目前流通中的代幣數量為120000000.0，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
|行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
|02-04 11:04:00
|行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
|02-04 00:48:00
|行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
|02-01 01:12:00
|行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
|01-28 07:44:00
|行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲
MEXC 上提供市場數據的頂級加密貨幣
目前熱門備受市場關注的加密貨幣
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。