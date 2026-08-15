zkLink 今日價格

zkLink (ZKL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.14%。目前 ZKL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZKL。

zkLink 目前市值在 $ 123,188 排名第 #-，流通供應量為 603.33M ZKL。過去 24 小時內，ZKL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.750654，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZKL 在過去一小時內波動了 +2.47%，過去7 天內波動了 -4.59%。過去一天，總交易量達到 $ 86.47K。

zkLink（ZKL）市場資訊

市值 $ 123.19K$ 123.19K $ 123.19K 成交量（24H） $ 86.47K$ 86.47K $ 86.47K 完全稀釋市值 $ 204.18K$ 204.18K $ 204.18K 流通量 603.33M 603.33M 603.33M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

zkLink 的目前市值為 $ 123.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 86.47K。ZKL 的流通量為 603.33M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 204.18K。