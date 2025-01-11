zkLend 價格 (ZEND)
今天 zkLend (ZEND) 的實時價格爲 0.084342 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZEND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkLend 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 95.46K USD
- zkLend 當天價格變化爲 -9.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00920721436756824。
在過去30天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458472990。
在過去60天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0364309196。
在過去90天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03854083237455129。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00920721436756824
|-9.84%
|30天
|$ -0.0458472990
|-54.35%
|60天
|$ -0.0364309196
|-43.19%
|90天
|$ -0.03854083237455129
|-31.36%
zkLend 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.67%
-9.84%
-21.86%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.
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|1 ZEND 兌換 AUD
A$0.13663404
|1 ZEND 兌換 GBP
￡0.06831702
|1 ZEND 兌換 EUR
€0.08181174
|1 ZEND 兌換 USD
$0.084342
|1 ZEND 兌換 MYR
RM0.37869558
|1 ZEND 兌換 TRY
₺2.98739364
|1 ZEND 兌換 JPY
¥13.29820314
|1 ZEND 兌換 RUB
₽8.57167746
|1 ZEND 兌換 INR
₹7.26943698
|1 ZEND 兌換 IDR
Rp1,382.65551648
|1 ZEND 兌換 PHP
₱4.976178
|1 ZEND 兌換 EGP
￡E.4.26180126
|1 ZEND 兌換 BRL
R$0.51617304
|1 ZEND 兌換 CAD
C$0.12145248
|1 ZEND 兌換 BDT
৳10.28803716
|1 ZEND 兌換 NGN
₦130.76214996
|1 ZEND 兌換 UAH
₴3.56597976
|1 ZEND 兌換 VES
Bs4.470126
|1 ZEND 兌換 PKR
Rs23.48671674
|1 ZEND 兌換 KZT
₸44.5072734
|1 ZEND 兌換 THB
฿2.92498056
|1 ZEND 兌換 TWD
NT$2.79256362
|1 ZEND 兌換 CHF
Fr0.07675122
|1 ZEND 兌換 HKD
HK$0.65618076
|1 ZEND 兌換 MAD
.د.م0.84679368