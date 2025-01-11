zkLend 價格 (ZEND)

USD

zkLend (ZEND) 實時價格圖表

$0.084342
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-9.80%(1D)

今天 zkLend (ZEND) 的價格

今天 zkLend (ZEND) 的實時價格爲 0.084342 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZEND 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkLend 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 95.46K USD
- zkLend 當天價格變化爲 -9.84%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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zkLend (ZEND) 價格表現 USD

今天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00920721436756824
在過去30天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0458472990
在過去60天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0364309196
在過去90天內，zkLend 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.03854083237455129

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00920721436756824-9.84%
30天$ -0.0458472990-54.35%
60天$ -0.0364309196-43.19%
90天$ -0.03854083237455129-31.36%

zkLend (ZEND) 價格分析

zkLend 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.083715
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$ 0.095582
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-1.67%

-9.84%

-21.86%

zkLend (ZEND) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 95.46K
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什麼是zkLend (ZEND)

zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.

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zkLend (ZEND) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 zkLend (ZEND) 的其他問題

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ZEND 兌換爲當地貨幣

1 ZEND 兌換 AUD
A$0.13663404
1 ZEND 兌換 GBP
0.06831702
1 ZEND 兌換 EUR
0.08181174
1 ZEND 兌換 USD
$0.084342
1 ZEND 兌換 MYR
RM0.37869558
1 ZEND 兌換 TRY
2.98739364
1 ZEND 兌換 JPY
¥13.29820314
1 ZEND 兌換 RUB
8.57167746
1 ZEND 兌換 INR
7.26943698
1 ZEND 兌換 IDR
Rp1,382.65551648
1 ZEND 兌換 PHP
4.976178
1 ZEND 兌換 EGP
￡E.4.26180126
1 ZEND 兌換 BRL
R$0.51617304
1 ZEND 兌換 CAD
C$0.12145248
1 ZEND 兌換 BDT
10.28803716
1 ZEND 兌換 NGN
130.76214996
1 ZEND 兌換 UAH
3.56597976
1 ZEND 兌換 VES
Bs4.470126
1 ZEND 兌換 PKR
Rs23.48671674
1 ZEND 兌換 KZT
44.5072734
1 ZEND 兌換 THB
฿2.92498056
1 ZEND 兌換 TWD
NT$2.79256362
1 ZEND 兌換 CHF
Fr0.07675122
1 ZEND 兌換 HKD
HK$0.65618076
1 ZEND 兌換 MAD
.د.م0.84679368