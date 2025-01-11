zkInfra 圖標

zkInfra 價格 (ZKIN)

USD

zkInfra (ZKIN) 實時價格圖表

$0.02778605
$0.02778605$0.02778605
0.00%(1D)

今天 zkInfra (ZKIN) 的價格

今天 zkInfra (ZKIN) 的實時價格爲 0.02778605 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZKIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkInfra 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 90.14 USD
- zkInfra 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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zkInfra (ZKIN) 價格表現 USD

今天內，zkInfra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，zkInfra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0062294129
在過去60天內，zkInfra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0069340532
在過去90天內，zkInfra 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0062294129-22.41%
60天$ +0.0069340532+24.96%
90天$ 0--

zkInfra (ZKIN) 價格分析

zkInfra 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
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$ 4.74
$ 4.74$ 4.74

--

--

-12.05%

zkInfra (ZKIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 90.14
$ 90.14$ 90.14

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什麼是zkInfra (ZKIN)

Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).

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zkInfra (ZKIN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 zkInfra (ZKIN) 的其他問題

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ZKIN 兌換爲當地貨幣

1 ZKIN 兌換 AUD
A$0.045013401
1 ZKIN 兌換 GBP
0.0225067005
1 ZKIN 兌換 EUR
0.0269524685
1 ZKIN 兌換 USD
$0.02778605
1 ZKIN 兌換 MYR
RM0.1247593645
1 ZKIN 兌換 TRY
0.984181891
1 ZKIN 兌換 JPY
¥4.3810265035
1 ZKIN 兌換 RUB
2.8238962615
1 ZKIN 兌換 INR
2.3948796495
1 ZKIN 兌換 IDR
Rp455.508943512
1 ZKIN 兌換 PHP
1.63937695
1 ZKIN 兌換 EGP
￡E.1.4040291065
1 ZKIN 兌換 BRL
R$0.170050626
1 ZKIN 兌換 CAD
C$0.040011912
1 ZKIN 兌換 BDT
3.389342379
1 ZKIN 兌換 NGN
43.078936199
1 ZKIN 兌換 UAH
1.174794194
1 ZKIN 兌換 VES
Bs1.47266065
1 ZKIN 兌換 PKR
Rs7.7375813435
1 ZKIN 兌換 KZT
14.662698585
1 ZKIN 兌換 THB
฿0.963620214
1 ZKIN 兌換 TWD
NT$0.9199961155
1 ZKIN 兌換 CHF
Fr0.0252853055
1 ZKIN 兌換 HKD
HK$0.216175469
1 ZKIN 兌換 MAD
.د.م0.278971942