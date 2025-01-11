zkHive 圖標

zkHive 價格 (ZKHIVE)

USD

zkHive (ZKHIVE) 實時價格圖表

$0.00157484
$0.00157484$0.00157484
-2.00%(1D)

今天 zkHive (ZKHIVE) 的價格

今天 zkHive (ZKHIVE) 的實時價格爲 0.00157484 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZKHIVE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkHive 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 51.31 USD
- zkHive 當天價格變化爲 -2.04%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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zkHive (ZKHIVE) 價格表現 USD

今天內，zkHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，zkHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0005390848
在過去60天內，zkHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0006256524
在過去90天內，zkHive 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000886154684419592

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-2.04%
30天$ -0.0005390848-34.23%
60天$ -0.0006256524-39.72%
90天$ -0.000886154684419592-36.00%

zkHive (ZKHIVE) 價格分析

zkHive 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.0015594
$ 0.0015594$ 0.0015594

$ 0.00161809
$ 0.00161809$ 0.00161809

$ 0.461155
$ 0.461155$ 0.461155

-0.28%

-2.04%

-13.88%

zkHive (ZKHIVE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 51.31
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什麼是zkHive (ZKHIVE)

zkHive is the first decentralized firewall in crypto by leveraging our Zero Knowledge based p2p decentralized security network.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

zkHive (ZKHIVE) 資源

官網

大家還在問：關於 zkHive (ZKHIVE) 的其他問題

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ZKHIVE 兌換爲當地貨幣

1 ZKHIVE 兌換 AUD
A$0.0025512408
1 ZKHIVE 兌換 GBP
0.0012756204
1 ZKHIVE 兌換 EUR
0.0015275948
1 ZKHIVE 兌換 USD
$0.00157484
1 ZKHIVE 兌換 MYR
RM0.0070710316
1 ZKHIVE 兌換 TRY
0.0557808328
1 ZKHIVE 兌換 JPY
¥0.2483050228
1 ZKHIVE 兌換 RUB
0.1600509892
1 ZKHIVE 兌換 INR
0.1357354596
1 ZKHIVE 兌換 IDR
Rp25.8170450496
1 ZKHIVE 兌換 PHP
0.09291556
1 ZKHIVE 兌換 EGP
￡E.0.0795766652
1 ZKHIVE 兌換 BRL
R$0.0096380208
1 ZKHIVE 兌換 CAD
C$0.0022677696
1 ZKHIVE 兌換 BDT
0.1920989832
1 ZKHIVE 兌換 NGN
2.4416004392
1 ZKHIVE 兌換 UAH
0.0665842352
1 ZKHIVE 兌換 VES
Bs0.08346652
1 ZKHIVE 兌換 PKR
Rs0.4385456948
1 ZKHIVE 兌換 KZT
0.831043068
1 ZKHIVE 兌換 THB
฿0.0546154512
1 ZKHIVE 兌換 TWD
NT$0.0521429524
1 ZKHIVE 兌換 CHF
Fr0.0014331044
1 ZKHIVE 兌換 HKD
HK$0.0122522552
1 ZKHIVE 兌換 MAD
.د.م0.0158113936