ZKFair（ZKF）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 24H最低價 $ 0 24H最高價 歷史最高 $ 0.02491955 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） -0.43% 漲跌幅（1D） -13.22% 漲跌幅（7D） +32.26%

ZKFair（ZKF）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，ZKF 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ZKF 的歷史最高價為 $ 0.02491955，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ZKF 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.43%，過去 24 小時內變動為 -13.22%，過去 7 天內累計變動為 +32.26%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

ZKFair（ZKF）市場資訊

市值 $ 414.01K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 414.01K 流通量 10.00B 總供應量 10,000,000,000.0

ZKFair 的目前市值為 $ 414.01K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZKF 的流通量為 10.00B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 414.01K。