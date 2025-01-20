zkExchange 價格 (ZKEX)
今天 zkExchange (ZKEX) 的實時價格爲 0.116913 USD。目前其市值爲 $ 11.69M USD。ZKEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkExchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 447.64K USD
- zkExchange 當天價格變化爲 +2.92%
- 其循環供應量爲 100.00M USD
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今天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00331446。
在過去30天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00331446
|+2.92%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
zkExchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.08%
+2.92%
--
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.
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|1 ZKEX 兌換 AUD
A$0.18822993
|1 ZKEX 兌換 GBP
￡0.09586866
|1 ZKEX 兌換 EUR
€0.11340561
|1 ZKEX 兌換 USD
$0.116913
|1 ZKEX 兌換 MYR
RM0.5261085
|1 ZKEX 兌換 TRY
₺4.15625715
|1 ZKEX 兌換 JPY
¥18.26765625
|1 ZKEX 兌換 RUB
₽11.97890598
|1 ZKEX 兌換 INR
₹10.12232754
|1 ZKEX 兌換 IDR
Rp1,916.60625072
|1 ZKEX 兌換 PHP
₱6.84525615
|1 ZKEX 兌換 EGP
￡E.5.87137086
|1 ZKEX 兌換 BRL
R$0.7131693
|1 ZKEX 兌換 CAD
C$0.16835472
|1 ZKEX 兌換 BDT
৳14.2049295
|1 ZKEX 兌換 NGN
₦182.10719619
|1 ZKEX 兌換 UAH
₴4.92320643
|1 ZKEX 兌換 VES
Bs6.313302
|1 ZKEX 兌換 PKR
Rs32.59300614
|1 ZKEX 兌換 KZT
₸62.05508214
|1 ZKEX 兌換 THB
฿4.03700589
|1 ZKEX 兌換 TWD
NT$3.84526857
|1 ZKEX 兌換 CHF
Fr0.10639083
|1 ZKEX 兌換 HKD
HK$0.90958314
|1 ZKEX 兌換 MAD
.د.م1.17380652