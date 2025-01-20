zkExchange 圖標

zkExchange 價格 (ZKEX)

USD

zkExchange (ZKEX) 實時價格圖表

$0.1169
$0.1169$0.1169
+2.90%(1D)

今天 zkExchange (ZKEX) 的價格

今天 zkExchange (ZKEX) 的實時價格爲 0.116913 USD。目前其市值爲 $ 11.69M USD。ZKEX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zkExchange 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 447.64K USD
- zkExchange 當天價格變化爲 +2.92%
- 其循環供應量爲 100.00M USD

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zkExchange (ZKEX) 價格表現 USD

今天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00331446
在過去30天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，zkExchange 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00331446+2.92%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

zkExchange (ZKEX) 價格分析

zkExchange 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.082782
$ 0.082782$ 0.082782

$ 0.136626
$ 0.136626$ 0.136626

$ 0.170424
$ 0.170424$ 0.170424

-1.08%

+2.92%

--

zkExchange (ZKEX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 11.69M
$ 11.69M$ 11.69M

$ 447.64K
$ 447.64K$ 447.64K

100.00M
100.00M 100.00M

什麼是zkExchange (ZKEX)

zkExchange is a privacy-first trading platform designed to bridge the gap between centralized exchanges (CEXs) and decentralized protocols. Unlike traditional platforms, zkExchange lets you: Trade without creating accounts or KYC. Access the best prices from multiple CEXs through advanced aggregation. Execute trades gas-free using cutting-edge technology. We prioritize security, usability, and efficiency to deliver a frictionless trading experience for both novice and professional traders.

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zkExchange (ZKEX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 zkExchange (ZKEX) 的其他問題

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ZKEX 兌換爲當地貨幣

1 ZKEX 兌換 AUD
A$0.18822993
1 ZKEX 兌換 GBP
0.09586866
1 ZKEX 兌換 EUR
0.11340561
1 ZKEX 兌換 USD
$0.116913
1 ZKEX 兌換 MYR
RM0.5261085
1 ZKEX 兌換 TRY
4.15625715
1 ZKEX 兌換 JPY
¥18.26765625
1 ZKEX 兌換 RUB
11.97890598
1 ZKEX 兌換 INR
10.12232754
1 ZKEX 兌換 IDR
Rp1,916.60625072
1 ZKEX 兌換 PHP
6.84525615
1 ZKEX 兌換 EGP
￡E.5.87137086
1 ZKEX 兌換 BRL
R$0.7131693
1 ZKEX 兌換 CAD
C$0.16835472
1 ZKEX 兌換 BDT
14.2049295
1 ZKEX 兌換 NGN
182.10719619
1 ZKEX 兌換 UAH
4.92320643
1 ZKEX 兌換 VES
Bs6.313302
1 ZKEX 兌換 PKR
Rs32.59300614
1 ZKEX 兌換 KZT
62.05508214
1 ZKEX 兌換 THB
฿4.03700589
1 ZKEX 兌換 TWD
NT$3.84526857
1 ZKEX 兌換 CHF
Fr0.10639083
1 ZKEX 兌換 HKD
HK$0.90958314
1 ZKEX 兌換 MAD
.د.م1.17380652