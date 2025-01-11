ZKDX 圖標

ZKDX 價格 (ZKDX)

USD

ZKDX (ZKDX) 實時價格圖表

$0.00129124
$0.00129124$0.00129124
-0.70%(1D)

今天 ZKDX (ZKDX) 的價格

今天 ZKDX (ZKDX) 的實時價格爲 0.00129124 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZKDX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZKDX 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 12.10 USD
- ZKDX 當天價格變化爲 -0.79%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ZKDX (ZKDX) 價格表現 USD

今天內，ZKDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ZKDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002812049
在過去60天內，ZKDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0002529203
在過去90天內，ZKDX 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000032411425632468

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.79%
30天$ -0.0002812049-21.77%
60天$ -0.0002529203-19.58%
90天$ +0.0000032411425632468+0.25%

ZKDX (ZKDX) 價格分析

ZKDX 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00125903
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$ 0.00130248
$ 0.00130248$ 0.00130248

$ 0.01108004
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-0.79%

-11.35%

ZKDX (ZKDX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 12.10
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什麼是ZKDX (ZKDX)

zkDX is a decentralized derivatives protocol of liquidity mode built on L2 networks, which supports the trading of crypto perpetual futures, foreign currency, stocks, and various innovative financial derivatives.

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ZKDX (ZKDX) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ZKDX (ZKDX) 的其他問題

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ZKDX 兌換爲當地貨幣

1 ZKDX 兌換 AUD
A$0.0020918088
1 ZKDX 兌換 GBP
0.0010459044
1 ZKDX 兌換 EUR
0.0012525028
1 ZKDX 兌換 USD
$0.00129124
1 ZKDX 兌換 MYR
RM0.0057976676
1 ZKDX 兌換 TRY
0.0457357208
1 ZKDX 兌換 JPY
¥0.2035898108
1 ZKDX 兌換 RUB
0.1312287212
1 ZKDX 兌換 INR
0.1112919756
1 ZKDX 兌換 IDR
Rp21.1678654656
1 ZKDX 兌換 PHP
0.07618316
1 ZKDX 兌換 EGP
￡E.0.0652463572
1 ZKDX 兌換 BRL
R$0.0079023888
1 ZKDX 兌換 CAD
C$0.0018593856
1 ZKDX 兌換 BDT
0.1575054552
1 ZKDX 兌換 NGN
2.0019126712
1 ZKDX 兌換 UAH
0.0545936272
1 ZKDX 兌換 VES
Bs0.06843572
1 ZKDX 兌換 PKR
Rs0.3595716028
1 ZKDX 兌換 KZT
0.681387348
1 ZKDX 兌換 THB
฿0.0447802032
1 ZKDX 兌換 TWD
NT$0.0427529564
1 ZKDX 兌換 CHF
Fr0.0011750284
1 ZKDX 兌換 HKD
HK$0.0100458472
1 ZKDX 兌換 MAD
.د.م0.0129640496