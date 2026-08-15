zkCLOB 今日價格

zkCLOB (Z) 今日實時價格為 $ 0.00207549，過去 24 小時內變化了 1.16%。目前 Z 兌 USD 的匯率為 $ 0.00207549 每 Z。

zkCLOB 目前市值在 $ 93,197 排名第 #-，流通供應量為 44.90M Z。過去 24 小時內，Z 的交易價格在 $ 0.00203395（低點）和 $ 0.00210737（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.078908，而歷史最低價為 $ 0.00190867。

短期表現方面，Z 在過去一小時內波動了 +1.85%，過去7 天內波動了 +3.34%。過去一天，總交易量達到 $ 6.20K。

zkCLOB（Z）市場資訊

市值 $ 93.20K$ 93.20K $ 93.20K 成交量（24H） $ 6.20K$ 6.20K $ 6.20K 完全稀釋市值 $ 159.02K$ 159.02K $ 159.02K 流通量 44.90M 44.90M 44.90M 總供應量 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475 76,618,059.44962475

zkCLOB 的目前市值為 $ 93.20K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.20K。Z 的流通量為 44.90M，總供應量是 76618059.44962475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 159.02K。