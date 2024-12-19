zJOE 價格 (ZJOE)
今天 zJOE (ZJOE) 的實時價格爲 0.368691 USD。目前其市值爲 $ 5.22M USD。ZJOE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
zJOE 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 435.58 USD
- zJOE 當天價格變化爲 -4.74%
- 其循環供應量爲 14.12M USD
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今天內，zJOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0183817311290278。
在過去30天內，zJOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0672287391。
在過去60天內，zJOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1370285081。
在過去90天內，zJOE 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.05267394607408333。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0183817311290278
|-4.74%
|30天
|$ +0.0672287391
|+18.23%
|60天
|$ +0.1370285081
|+37.17%
|90天
|$ +0.05267394607408333
|+16.67%
zJOE 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
-4.74%
-17.64%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Vector turns your PTP and JOE into productive assets by allowing you to convert them to xPTP and zJOE, which can then be staked to earn a share of Vector's performance fees. Vector utilizes the tokens converted on the platform to stake on Platypus / Trader Joe, accruing vePTP and veJOE into perpetuity since we will never sell. Our vePTP/veJOE balances are then used to boost stablecoin/LP yields on Vector, generating revenue for our protocol. xPTP and zJOE stakers receive ~66% of Vector's revenue, plus additional rewards via our governance token, VTX.
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|1 ZJOE 兌換 AUD
A$0.58621869
|1 ZJOE 兌換 GBP
￡0.29126589
|1 ZJOE 兌換 EUR
€0.35394336
|1 ZJOE 兌換 USD
$0.368691
|1 ZJOE 兌換 MYR
RM1.6591095
|1 ZJOE 兌換 TRY
₺12.93736719
|1 ZJOE 兌換 JPY
¥57.9950943
|1 ZJOE 兌換 RUB
₽37.97148609
|1 ZJOE 兌換 INR
₹31.3756041
|1 ZJOE 兌換 IDR
Rp6,044.11378704
|1 ZJOE 兌換 PHP
₱21.77120355
|1 ZJOE 兌換 EGP
￡E.18.77374572
|1 ZJOE 兌換 BRL
R$2.27113656
|1 ZJOE 兌換 CAD
C$0.52722813
|1 ZJOE 兌換 BDT
৳44.06226141
|1 ZJOE 兌換 NGN
₦572.49969789
|1 ZJOE 兌換 UAH
₴15.47764818
|1 ZJOE 兌換 VES
Bs18.43455
|1 ZJOE 兌換 PKR
Rs102.61039221
|1 ZJOE 兌換 KZT
₸193.43373315
|1 ZJOE 兌換 THB
฿12.73827405
|1 ZJOE 兌換 TWD
NT$12.03407424
|1 ZJOE 兌換 CHF
Fr0.32813499
|1 ZJOE 兌換 HKD
HK$2.86472907
|1 ZJOE 兌換 MAD
.د.م3.69797073