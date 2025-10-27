Zivoe Vault（ZVLT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 1.046$ 1.046 $ 1.046 最低價 $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

Zivoe Vault（ZVLT）目前實時價格為 $1.042。過去 24 小時內，ZVLT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ZVLT 的歷史最高價為 $ 1.046，歷史最低價為 $ 1.028。

從短期表現來看，ZVLT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Zivoe Vault（ZVLT）市場資訊

市值 $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 6.30M$ 6.30M $ 6.30M 流通量 6.04M 6.04M 6.04M 總供應量 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959 6,042,535.78464959

Zivoe Vault 的目前市值為 $ 6.30M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZVLT 的流通量為 6.04M，總供應量是 6042535.78464959，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.30M。