Ziv4 Labs 圖標

Ziv4 Labs 價格 (ZIV4)

USD

Ziv4 Labs (ZIV4) 實時價格圖表

$0.00249993
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0.00%(1D)

今天 Ziv4 Labs (ZIV4) 的價格

今天 Ziv4 Labs (ZIV4) 的實時價格爲 0.00249993 USD。目前其市值爲 $ 3.95K USD。ZIV4 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ziv4 Labs 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 87.88K USD
- Ziv4 Labs 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 1.58M USD

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Ziv4 Labs (ZIV4) 價格表現 USD

今天內，Ziv4 Labs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Ziv4 Labs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023463250
在過去60天內，Ziv4 Labs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023436573
在過去90天內，Ziv4 Labs 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.04407232566439706

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0023463250-93.85%
60天$ -0.0023436573-93.74%
90天$ -0.04407232566439706-94.63%

Ziv4 Labs (ZIV4) 價格分析

Ziv4 Labs 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 0.166158
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-92.80%

Ziv4 Labs (ZIV4) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 3.95K
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$ 87.88K
$ 87.88K$ 87.88K

1.58M
1.58M 1.58M

什麼是Ziv4 Labs (ZIV4)

ZIV4 Token is financial base of the Ziv4 Super App. Ziv4 Super App includes algo-trade, asset tracking, manuel trade terminals and moreover focus on News Trade.

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Ziv4 Labs (ZIV4) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ziv4 Labs (ZIV4) 的其他問題

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ZIV4 兌換爲當地貨幣

1 ZIV4 兌換 AUD
A$0.0040498866
1 ZIV4 兌換 GBP
0.0020249433
1 ZIV4 兌換 EUR
0.0024249321
1 ZIV4 兌換 USD
$0.00249993
1 ZIV4 兌換 MYR
RM0.0112246857
1 ZIV4 兌換 TRY
0.0885475206
1 ZIV4 兌換 JPY
¥0.3941639631
1 ZIV4 兌換 RUB
0.2540678859
1 ZIV4 兌換 INR
0.2154689667
1 ZIV4 兌換 IDR
Rp40.9824524592
1 ZIV4 兌換 PHP
0.14749587
1 ZIV4 兌換 EGP
￡E.0.1263214629
1 ZIV4 兌換 BRL
R$0.0152995716
1 ZIV4 兌換 CAD
C$0.0035998992
1 ZIV4 兌換 BDT
0.3049414614
1 ZIV4 兌換 NGN
3.8758414734
1 ZIV4 兌換 UAH
0.1056970404
1 ZIV4 兌換 VES
Bs0.13249629
1 ZIV4 兌換 PKR
Rs0.6961555071
1 ZIV4 兌換 KZT
1.319213061
1 ZIV4 兌換 THB
฿0.0866975724
1 ZIV4 兌換 TWD
NT$0.0827726823
1 ZIV4 兌換 CHF
Fr0.0022749363
1 ZIV4 兌換 HKD
HK$0.0194494554
1 ZIV4 兌換 MAD
.د.م0.0250992972