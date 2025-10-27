Zirodelta（ZDLT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.00203955
24H最高價 $ 0.00264312
歷史最高 $ 0.00822159
最低價 $ 0
漲跌幅（1H） -1.76%
漲跌幅（1D） +22.40%
漲跌幅（7D） +6.16%

Zirodelta（ZDLT）目前實時價格為 $0.00253416。過去 24 小時內，ZDLT 的交易價格在 $ 0.00203955 至 $ 0.00264312 之間波動，市場活躍度顯著。ZDLT 的歷史最高價為 $ 0.00822159，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，ZDLT 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.76%，過去 24 小時內變動為 +22.40%，過去 7 天內累計變動為 +6.16%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Zirodelta（ZDLT）市場資訊

市值 $ 2.53M
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 2.53M
流通量 999.91M
總供應量 999,912,781.0663427

Zirodelta 的目前市值為 $ 2.53M, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZDLT 的流通量為 999.91M，總供應量是 999912781.0663427，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.53M。