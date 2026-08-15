ZINC 今日價格

ZINC (ZINC) 今日實時價格為 $ 1.11，過去 24 小時內變化了 17.51%。目前 ZINC 兌 USD 的匯率為 $ 1.11 每 ZINC。

ZINC 目前市值在 $ 334,783 排名第 #-，流通供應量為 300.78K ZINC。過去 24 小時內，ZINC 的交易價格在 $ 0.912712（低點）和 $ 1.19（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 26.16，而歷史最低價為 $ 0.625313。

短期表現方面，ZINC 在過去一小時內波動了 -3.40%，過去7 天內波動了 +11.31%。過去一天，總交易量達到 $ 35.10K。

ZINC（ZINC）市場資訊

市值 $ 334.78K$ 334.78K $ 334.78K 成交量（24H） $ 35.10K$ 35.10K $ 35.10K 完全稀釋市值 $ 423.77K$ 423.77K $ 423.77K 流通量 300.78K 300.78K 300.78K 總供應量 380,600.878824567 380,600.878824567 380,600.878824567

ZINC 的目前市值為 $ 334.78K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 35.10K。ZINC 的流通量為 300.78K，總供應量是 380600.878824567，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 423.77K。