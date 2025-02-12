ZilPay Wallet 圖標

ZilPay Wallet 價格 (ZLP)

USD

ZilPay Wallet (ZLP) 實時價格圖表

$0.04165271
$0.04165271$0.04165271
+1.30%(1D)

今天 ZilPay Wallet (ZLP) 的價格

今天 ZilPay Wallet (ZLP) 的實時價格爲 0.04165271 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZLP 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZilPay Wallet 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 17.38 USD
- ZilPay Wallet 當天價格變化爲 +1.37%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 ZLP兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 ZLP 價格信息的首選平臺。

ZilPay Wallet (ZLP) 價格表現 USD

今天內，ZilPay Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00056264
在過去30天內，ZilPay Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0143918610
在過去60天內，ZilPay Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0231026339
在過去90天內，ZilPay Wallet 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.019133623198241574

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00056264+1.37%
30天$ -0.0143918610-34.55%
60天$ -0.0231026339-55.46%
90天$ -0.019133623198241574-31.47%

ZilPay Wallet (ZLP) 價格分析

ZilPay Wallet 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.04106719
$ 0.04106719$ 0.04106719

$ 0.04345622
$ 0.04345622$ 0.04345622

$ 1.068
$ 1.068$ 1.068

-0.09%

+1.37%

+7.80%

ZilPay Wallet (ZLP) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 17.38
$ 17.38$ 17.38

0.00
0.00 0.00

什麼是ZilPay Wallet (ZLP)

ZLP the official ZIlPay wallet token, ZLP is using in the advertising distribution.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

ZilPay Wallet (ZLP) 資源

官網

大家還在問：關於 ZilPay Wallet (ZLP) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

ZLP 兌換爲當地貨幣

1 ZLP 兌換 AUD
A$0.0658112818
1 ZLP 兌換 GBP
0.033322168
1 ZLP 兌換 EUR
0.0399866016
1 ZLP 兌換 USD
$0.04165271
1 ZLP 兌換 MYR
RM0.1857710866
1 ZLP 兌換 TRY
1.5011636684
1 ZLP 兌換 JPY
¥6.3462068956
1 ZLP 兌換 RUB
3.9928287806
1 ZLP 兌換 INR
3.6146221738
1 ZLP 兌換 IDR
Rp682.8312022224
1 ZLP 兌換 PHP
2.4216885594
1 ZLP 兌換 EGP
￡E.2.1013792195
1 ZLP 兌換 BRL
R$0.2399196096
1 ZLP 兌換 CAD
C$0.0595633753
1 ZLP 兌換 BDT
5.0591381566
1 ZLP 兌換 NGN
62.6352626625
1 ZLP 兌換 UAH
1.7365014799
1 ZLP 兌換 VES
Bs2.4991626
1 ZLP 兌換 PKR
Rs11.6215226171
1 ZLP 兌換 KZT
21.0791869497
1 ZLP 兌換 THB
฿1.420357411
1 ZLP 兌換 TWD
NT$1.3678749964
1 ZLP 兌換 CHF
Fr0.0379039661
1 ZLP 兌換 HKD
HK$0.3244746109
1 ZLP 兌換 MAD
.د.م0.4181932084