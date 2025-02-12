ZetaEarn Staked ZETA 價格 (STZETA)
今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的實時價格爲 0.31504 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STZETA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZetaEarn Staked ZETA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.64K USD
- ZetaEarn Staked ZETA 當天價格變化爲 -1.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038195280586005。
在過去30天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1323876524。
在過去60天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1832685342。
在過去90天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4332088879848088。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0038195280586005
|-1.19%
|30天
|$ -0.1323876524
|-42.02%
|60天
|$ -0.1832685342
|-58.17%
|90天
|$ -0.4332088879848088
|-57.89%
ZetaEarn Staked ZETA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.73%
-1.19%
-4.03%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Liquid staked ZETA
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|1 STZETA 兌換 AUD
A$0.4977632
|1 STZETA 兌換 GBP
￡0.252032
|1 STZETA 兌換 EUR
€0.3024384
|1 STZETA 兌換 USD
$0.31504
|1 STZETA 兌換 MYR
RM1.4050784
|1 STZETA 兌換 TRY
₺11.3540416
|1 STZETA 兌換 JPY
¥47.9994944
|1 STZETA 兌換 RUB
₽30.1997344
|1 STZETA 兌換 INR
₹27.3391712
|1 STZETA 兌換 IDR
Rp5,164.5893376
|1 STZETA 兌換 PHP
₱18.3164256
|1 STZETA 兌換 EGP
￡E.15.893768
|1 STZETA 兌換 BRL
R$1.8146304
|1 STZETA 兌換 CAD
C$0.4505072
|1 STZETA 兌換 BDT
৳38.2647584
|1 STZETA 兌換 NGN
₦473.7414
|1 STZETA 兌換 UAH
₴13.1340176
|1 STZETA 兌換 VES
Bs18.9024
|1 STZETA 兌換 PKR
Rs87.8993104
|1 STZETA 兌換 KZT
₸159.4322928
|1 STZETA 兌換 THB
฿10.742864
|1 STZETA 兌換 TWD
NT$10.3459136
|1 STZETA 兌換 CHF
Fr0.2866864
|1 STZETA 兌換 HKD
HK$2.4541616
|1 STZETA 兌換 MAD
.د.م3.1630016