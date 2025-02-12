ZetaEarn Staked ZETA 圖標

ZetaEarn Staked ZETA 價格 (STZETA)

USD

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 實時價格圖表

$0.31504
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-1.10%(1D)

今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的價格

今天 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的實時價格爲 0.31504 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。STZETA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZetaEarn Staked ZETA 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.64K USD
- ZetaEarn Staked ZETA 當天價格變化爲 -1.19%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 價格表現 USD

今天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0038195280586005
在過去30天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1323876524
在過去60天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1832685342
在過去90天內，ZetaEarn Staked ZETA 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.4332088879848088

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0038195280586005-1.19%
30天$ -0.1323876524-42.02%
60天$ -0.1832685342-58.17%
90天$ -0.4332088879848088-57.89%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 價格分析

ZetaEarn Staked ZETA 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.31458
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$ 0.335143
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$ 2.76
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-0.73%

-1.19%

-4.03%

ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 6.64K
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什麼是ZetaEarn Staked ZETA (STZETA)

Liquid staked ZETA

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ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ZetaEarn Staked ZETA (STZETA) 的其他問題

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STZETA 兌換爲當地貨幣

1 STZETA 兌換 AUD
A$0.4977632
1 STZETA 兌換 GBP
0.252032
1 STZETA 兌換 EUR
0.3024384
1 STZETA 兌換 USD
$0.31504
1 STZETA 兌換 MYR
RM1.4050784
1 STZETA 兌換 TRY
11.3540416
1 STZETA 兌換 JPY
¥47.9994944
1 STZETA 兌換 RUB
30.1997344
1 STZETA 兌換 INR
27.3391712
1 STZETA 兌換 IDR
Rp5,164.5893376
1 STZETA 兌換 PHP
18.3164256
1 STZETA 兌換 EGP
￡E.15.893768
1 STZETA 兌換 BRL
R$1.8146304
1 STZETA 兌換 CAD
C$0.4505072
1 STZETA 兌換 BDT
38.2647584
1 STZETA 兌換 NGN
473.7414
1 STZETA 兌換 UAH
13.1340176
1 STZETA 兌換 VES
Bs18.9024
1 STZETA 兌換 PKR
Rs87.8993104
1 STZETA 兌換 KZT
159.4322928
1 STZETA 兌換 THB
฿10.742864
1 STZETA 兌換 TWD
NT$10.3459136
1 STZETA 兌換 CHF
Fr0.2866864
1 STZETA 兌換 HKD
HK$2.4541616
1 STZETA 兌換 MAD
.د.م3.1630016