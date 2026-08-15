Zeta 今日價格

Zeta (ZEX) 今日實時價格為 $ 0.00126995，過去 24 小時內變化了 12.84%。目前 ZEX 兌 USD 的匯率為 $ 0.00126995 每 ZEX。

Zeta 目前市值在 $ 238,456 排名第 #-，流通供應量為 187.77M ZEX。過去 24 小時內，ZEX 的交易價格在 $ 0.00121095（低點）和 $ 0.00149679（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.307774，而歷史最低價為 $ 0.00100408。

短期表現方面，ZEX 在過去一小時內波動了 +4.09%，過去7 天內波動了 -3.10%。過去一天，總交易量達到 $ 1.89K。

Zeta（ZEX）市場資訊

市值 $ 238.46K$ 238.46K $ 238.46K 成交量（24H） $ 1.89K$ 1.89K $ 1.89K 完全稀釋市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 187.77M 187.77M 187.77M 總供應量 999,996,280.54074 999,996,280.54074 999,996,280.54074

Zeta 的目前市值為 $ 238.46K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.89K。ZEX 的流通量為 187.77M，總供應量是 999996280.54074，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.27M。