zenZEC 今日價格

zenZEC (ZENZEC) 今日實時價格為 $ 268.79，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ZENZEC 兌 USD 的匯率為 $ 268.79 每 ZENZEC。

zenZEC 目前市值在 $ 132,919 排名第 #-，流通供應量為 494.51 ZENZEC。過去 24 小時內，ZENZEC 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 733.1，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZENZEC 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 7.34。

zenZEC（ZENZEC）市場資訊

市值 $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K 成交量（24H） $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 完全稀釋市值 $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K 流通量 494.51 494.51 494.51 總供應量 494.51437135 494.51437135 494.51437135

zenZEC 的目前市值為 $ 132.92K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.34。ZENZEC 的流通量為 494.51，總供應量是 494.51437135，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 132.92K。