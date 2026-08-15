Zenrock 今日價格

Zenrock (ROCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.01%。目前 ROCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ROCK。

Zenrock 目前市值在 $ 12,541.26 排名第 #-，流通供應量為 390.49M ROCK。過去 24 小時內，ROCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.108985，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ROCK 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.24%。過去一天，總交易量達到 --。

Zenrock（ROCK）市場資訊

市值 $ 12.54K$ 12.54K $ 12.54K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 32.12K$ 32.12K $ 32.12K 流通量 390.49M 390.49M 390.49M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Zenrock 的目前市值為 $ 12.54K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ROCK 的流通量為 390.49M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 32.12K。