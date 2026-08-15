ZENIX 價格 (ZENIX)
ZENIX (ZENIX) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ZENIX 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ZENIX。
ZENIX 目前市值在 $ 18,256.42 排名第 #-，流通供應量為 50.00B ZENIX。過去 24 小時內，ZENIX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。
短期表現方面，ZENIX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -33.49%。過去一天，總交易量達到 --。
ZENIX 的目前市值為 $ 18.26K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZENIX 的流通量為 50.00B，總供應量是 50000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 18.26K。
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-33.49%
-33.49%
今天內，ZENIX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去30天內，ZENIX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去60天內，ZENIX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0。
在過去90天內，ZENIX 兌換 USD 的價格漲跌幅為 --。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0
|-91.85%
|60天
|$ 0
|-97.59%
|90天
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在 2040 年，ZENIX 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --。
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ZENIX的當前價格是多少？
ZENIX的交易價格為NT$，過去24小時內的價格波動幅度為--%。此即時數據反映了全球交易所匯總的實時市場交易資訊。
ZENIX與全球加密貨幣市場相比如何？
其每日變化幅度為--%，可與更廣泛的市場平均值進行對比。如果ZENIX表現優於市場，這表明市場對其有強烈買入興趣，或其生態系統本身出現了積極發展。
ZENIX與BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme類別的代幣相比表現如何？
在BNB Chain Ecosystem,Meme,AI Meme類別中，ZENIX憑藉交易量、市值以及--網絡上的持續活動，展現出強勁的競爭力。
ZENIX今日的市值是多少？
NT$573198.1970266843200000的市值使ZENIX位居第9009名，這顯示了其相對成熟度，以及投資者對其的信心程度，與其他代幣相比更具優勢。
過去24小時的價格區間是多少？
今日價格區間從NT$0E-15到NT$0E-15，為追蹤波動性和市場結構的交易者提供了參考依據。
ZENIX的交易活躍度如何？
ZENIX過去24小時的交易量達到了NT$--。高交易量通常與更強勁的價格走勢及更好的市場流動性相關。
供應量如何影響ZENIX的估值？
目前流通中的代幣數量為50000000000.0，供應水平有助於界定稀缺性及長期估值，特別是與採用通膨或通縮模型的其他代幣相比時。
|時間 (UTC+8)
|類型
|資訊
|02-11 14:20:00
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