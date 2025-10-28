Zencore AI（ZCORE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00584481 24H最低價 $ 0.00598849 24H最高價 歷史最高 $ 0.109964 最低價 $ 0.0053254 漲跌幅（1H） +0.27% 漲跌幅（1D） +0.71% 漲跌幅（7D） +7.93%

Zencore AI（ZCORE）目前實時價格為 $0.00599035。過去 24 小時內，ZCORE 的交易價格在 $ 0.00584481 至 $ 0.00598849 之間波動，市場活躍度顯著。ZCORE 的歷史最高價為 $ 0.109964，歷史最低價為 $ 0.0053254。

從短期表現來看，ZCORE 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.27%，過去 24 小時內變動為 +0.71%，過去 7 天內累計變動為 +7.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Zencore AI（ZCORE）市場資訊

市值 $ 5.99K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 5.99K 流通量 1.00M 總供應量 1,000,000.0

Zencore AI 的目前市值為 $ 5.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ZCORE 的流通量為 1.00M，總供應量是 1000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 5.99K。