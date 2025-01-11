Zedxion USDZ 圖標

Zedxion USDZ 價格 (USDZ)

USD

Zedxion USDZ (USDZ) 實時價格圖表

$0.998509
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-0.20%(1D)

今天 Zedxion USDZ (USDZ) 的價格

今天 Zedxion USDZ (USDZ) 的實時價格爲 0.998509 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。USDZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zedxion USDZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 352.33K USD
- Zedxion USDZ 當天價格變化爲 -0.22%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Zedxion USDZ (USDZ) 價格表現 USD

今天內，Zedxion USDZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022041765741902
在過去30天內，Zedxion USDZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013902240
在過去60天內，Zedxion USDZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018482401
在過去90天內，Zedxion USDZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0006640228690864

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.0022041765741902-0.22%
30天$ -0.0013902240-0.13%
60天$ -0.0018482401-0.18%
90天$ +0.0006640228690864+0.07%

Zedxion USDZ (USDZ) 價格分析

Zedxion USDZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.992173
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$ 1.004
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$ 2.75
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+0.06%

-0.22%

-0.02%

Zedxion USDZ (USDZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 352.33K
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什麼是Zedxion USDZ (USDZ)

Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Zedxion USDZ (USDZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Zedxion USDZ (USDZ) 的其他問題

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USDZ 兌換爲當地貨幣

1 USDZ 兌換 AUD
A$1.61758458
1 USDZ 兌換 GBP
0.80879229
1 USDZ 兌換 EUR
0.96855373
1 USDZ 兌換 USD
$0.998509
1 USDZ 兌換 MYR
RM4.48330541
1 USDZ 兌換 TRY
35.36718878
1 USDZ 兌換 JPY
¥157.43491403
1 USDZ 兌換 RUB
101.47846967
1 USDZ 兌換 INR
86.06149071
1 USDZ 兌換 IDR
Rp16,368.99738096
1 USDZ 兌換 PHP
58.912031
1 USDZ 兌換 EGP
￡E.50.45465977
1 USDZ 兌換 BRL
R$6.11087508
1 USDZ 兌換 CAD
C$1.43785296
1 USDZ 兌換 BDT
121.79812782
1 USDZ 兌換 NGN
1,548.06838342
1 USDZ 兌換 UAH
42.21696052
1 USDZ 兌換 VES
Bs52.920977
1 USDZ 兌換 PKR
Rs278.05480123
1 USDZ 兌換 KZT
526.9131993
1 USDZ 兌換 THB
฿34.62829212
1 USDZ 兌換 TWD
NT$33.06063299
1 USDZ 兌換 CHF
Fr0.90864319
1 USDZ 兌換 HKD
HK$7.76840002
1 USDZ 兌換 MAD
.د.م10.02503036