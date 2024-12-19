Zedxion 價格 (ZEDXION)
今天 Zedxion (ZEDXION) 的實時價格爲 0.407197 USD。目前其市值爲 $ 49.84M USD。ZEDXION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zedxion 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 962.21K USD
- Zedxion 當天價格變化爲 -3.49%
- 其循環供應量爲 122.32M USD
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今天內，Zedxion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0147411146572334。
在過去30天內，Zedxion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1008479563。
在過去60天內，Zedxion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.2095072949。
在過去90天內，Zedxion 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1501474216924941。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0147411146572334
|-3.49%
|30天
|$ +0.1008479563
|+24.77%
|60天
|$ +0.2095072949
|+51.45%
|90天
|$ +0.1501474216924941
|+58.41%
Zedxion 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.90%
-3.49%
-7.50%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Zedxion offers a comprehensive solution to the major problems faced by the traditional, fiat-driven monetary system. Building a crypto powered ecosystem comprising Zedxion Token."
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|1 ZEDXION 兌換 AUD
A$0.64744323
|1 ZEDXION 兌換 GBP
￡0.32168563
|1 ZEDXION 兌換 EUR
€0.39090912
|1 ZEDXION 兌換 USD
$0.407197
|1 ZEDXION 兌換 MYR
RM1.8323865
|1 ZEDXION 兌換 TRY
₺14.28854273
|1 ZEDXION 兌換 JPY
¥64.0520881
|1 ZEDXION 兌換 RUB
₽41.93721903
|1 ZEDXION 兌換 INR
₹34.64839273
|1 ZEDXION 兌換 IDR
Rp6,675.35958768
|1 ZEDXION 兌換 PHP
₱24.04498285
|1 ZEDXION 兌換 EGP
￡E.20.7263273
|1 ZEDXION 兌換 BRL
R$2.51240549
|1 ZEDXION 兌換 CAD
C$0.58229171
|1 ZEDXION 兌換 BDT
৳48.66411347
|1 ZEDXION 兌換 NGN
₦632.29142963
|1 ZEDXION 兌換 UAH
₴17.09413006
|1 ZEDXION 兌換 VES
Bs20.35985
|1 ZEDXION 兌換 PKR
Rs113.32699707
|1 ZEDXION 兌換 KZT
₸213.63590605
|1 ZEDXION 兌換 THB
฿14.06865635
|1 ZEDXION 兌換 TWD
NT$13.29091008
|1 ZEDXION 兌換 CHF
Fr0.36240533
|1 ZEDXION 兌換 HKD
HK$3.16392069
|1 ZEDXION 兌換 MAD
.د.م4.08418591