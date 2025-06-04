ZED Token 價格 (ZED)
今天 ZED Token (ZED) 的實時價格爲 0.01095365 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZED Token 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- ZED Token 當天價格變化爲 +2.16%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，ZED Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00023124。
在過去30天內，ZED Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0039924005。
在過去60天內，ZED Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0064912271。
在過去90天內，ZED Token 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00061371136018371。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00023124
|+2.16%
|30天
|$ +0.0039924005
|+36.45%
|60天
|$ +0.0064912271
|+59.26%
|90天
|$ +0.00061371136018371
|+5.94%
ZED Token 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.34%
+2.16%
-1.24%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ZED Token is the official in-game currency of ZED Champions. Originally used in ZED RUN, the ZED Token on Polygon can be bridged to Base, where ZED Champions lives. ZED Champions is a new era of digital horse racing, combining strategy, competition, and ownership in an entirely new format. This launch marks a fresh chapter with a refined racing experience and expanded opportunities to compete and win. Taking queues from the classic ZED RUN gameplay, ZED Champions brings a more structured league and higher stakes competition. The ZED token is the backbone of ZED Champions, powering every transaction of the game. Players can swap for $ZED and use it to buy, breed and race digital horses on-chain.
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|1 ZED 兌換 VND
₫288.24529975
|1 ZED 兌換 AUD
A$0.016868621
|1 ZED 兌換 GBP
￡0.0079961645
|1 ZED 兌換 EUR
€0.0095296755
|1 ZED 兌換 USD
$0.01095365
|1 ZED 兌換 MYR
RM0.046443476
|1 ZED 兌換 TRY
₺0.4286163245
|1 ZED 兌換 JPY
¥1.576887454
|1 ZED 兌換 RUB
₽0.8650097405
|1 ZED 兌換 INR
₹0.938727805
|1 ZED 兌換 IDR
Rp179.568004056
|1 ZED 兌換 KRW
₩15.1084789815
|1 ZED 兌換 PHP
₱0.609899232
|1 ZED 兌換 EGP
￡E.0.543958259
|1 ZED 兌換 BRL
R$0.0616690495
|1 ZED 兌換 CAD
C$0.0150065005
|1 ZED 兌換 BDT
৳1.338974176
|1 ZED 兌換 NGN
₦17.3316317855
|1 ZED 兌換 UAH
₴0.4551241575
|1 ZED 兌換 VES
Bs1.0515504
|1 ZED 兌換 PKR
Rs3.10207368
|1 ZED 兌換 KZT
₸5.6114453585
|1 ZED 兌換 THB
฿0.357308063
|1 ZED 兌換 TWD
NT$0.3286095
|1 ZED 兌換 AED
د.إ0.0401998955
|1 ZED 兌換 CHF
Fr0.008981993
|1 ZED 兌換 HKD
HK$0.085876616
|1 ZED 兌換 MAD
.د.م0.1006640435
|1 ZED 兌換 MXN
$0.210748226