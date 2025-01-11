ZED RUN 圖標

ZED RUN 價格 (ZED)

USD

ZED RUN (ZED) 實時價格圖表

$0.01131033
$0.01131033$0.01131033
0.00%(1D)

今天 ZED RUN (ZED) 的價格

今天 ZED RUN (ZED) 的實時價格爲 0.01131033 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ZED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ZED RUN 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.24K USD
- ZED RUN 當天價格變化爲 -0.01%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ZED RUN (ZED) 價格表現 USD

今天內，ZED RUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ZED RUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018834798
在過去60天內，ZED RUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0020107448
在過去90天內，ZED RUN 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.002852452103042323

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.01%
30天$ -0.0018834798-16.65%
60天$ -0.0020107448-17.77%
90天$ -0.002852452103042323-20.14%

ZED RUN (ZED) 價格分析

ZED RUN 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01118003
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$ 0.01159483
$ 0.01159483$ 0.01159483

$ 0.192312
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-0.38%

-0.01%

-1.53%

ZED RUN (ZED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 6.24K
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什麼是ZED RUN (ZED)

ZED RUN is a provably fair NFT-based digital horse racing game built on blockchain technology. The ZED Token is a token that exists on the Ethereum and Polygon blockchains. It will act as the utility and in-game currency for the ZED RUN game and will bring play to earn capability.

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ZED RUN (ZED) 資源

官網

大家還在問：關於 ZED RUN (ZED) 的其他問題

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ZED 兌換爲當地貨幣

1 ZED 兌換 AUD
A$0.0183227346
1 ZED 兌換 GBP
0.0091613673
1 ZED 兌換 EUR
0.0109710201
1 ZED 兌換 USD
$0.01131033
1 ZED 兌換 MYR
RM0.0507833817
1 ZED 兌換 TRY
0.4006118886
1 ZED 兌換 JPY
¥1.7832997311
1 ZED 兌換 RUB
1.1494688379
1 ZED 兌換 INR
0.9748373427
1 ZED 兌換 IDR
Rp185.4152162352
1 ZED 兌換 PHP
0.66730947
1 ZED 兌換 EGP
￡E.0.5715109749
1 ZED 兌換 BRL
R$0.0692192196
1 ZED 兌換 CAD
C$0.0162868752
1 ZED 兌換 BDT
1.3796340534
1 ZED 兌換 NGN
17.5353094254
1 ZED 兌換 UAH
0.4782007524
1 ZED 兌換 VES
Bs0.59944749
1 ZED 兌換 PKR
Rs3.1495875951
1 ZED 兌換 KZT
5.968461141
1 ZED 兌換 THB
฿0.3922422444
1 ZED 兌換 TWD
NT$0.3744850263
1 ZED 兌換 CHF
Fr0.0102924003
1 ZED 兌換 HKD
HK$0.0879943674
1 ZED 兌換 MAD
.د.م0.1135557132