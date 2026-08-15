ZAYA AI 今日價格

ZAYA AI (ZAI) 今日實時價格為 $ 0.00116179，過去 24 小時內變化了 0.32%。目前 ZAI 兌 USD 的匯率為 $ 0.00116179 每 ZAI。

ZAYA AI 目前市值在 $ 46,577 排名第 #-，流通供應量為 40.09M ZAI。過去 24 小時內，ZAI 的交易價格在 $ 0.0011555（低點）和 $ 0.00116184（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.396838，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +11.67%。過去一天，總交易量達到 $ 4.37。

ZAYA AI（ZAI）市場資訊

市值 $ 46.58K$ 46.58K $ 46.58K 成交量（24H） $ 4.37$ 4.37 $ 4.37 完全稀釋市值 $ 116.18K$ 116.18K $ 116.18K 流通量 40.09M 40.09M 40.09M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ZAYA AI 的目前市值為 $ 46.58K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.37。ZAI 的流通量為 40.09M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.18K。