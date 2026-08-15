Zauthx402 今日價格

Zauthx402 (ZAUTH) 今日實時價格為 $ 0.0015435，過去 24 小時內變化了 9.03%。目前 ZAUTH 兌 USD 的匯率為 $ 0.0015435 每 ZAUTH。

Zauthx402 目前市值在 $ 1,462,457 排名第 #-，流通供應量為 947.52M ZAUTH。過去 24 小時內，ZAUTH 的交易價格在 $ 0.00147706（低點）和 $ 0.00168833（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00811097，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ZAUTH 在過去一小時內波動了 -0.04%，過去7 天內波動了 +8.55%。過去一天，總交易量達到 $ 32.00K。

Zauthx402（ZAUTH）市場資訊

市值 $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M 成交量（24H） $ 32.00K$ 32.00K $ 32.00K 完全稀釋市值 $ 1.54M$ 1.54M $ 1.54M 流通量 947.52M 947.52M 947.52M 總供應量 997,522,240.867213 997,522,240.867213 997,522,240.867213

Zauthx402 的目前市值為 $ 1.46M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 32.00K。ZAUTH 的流通量為 947.52M，總供應量是 997522240.867213，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.54M。