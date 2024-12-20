Zasset zUSD 圖標

Zasset zUSD 價格 (ZUSD)

USD

Zasset zUSD (ZUSD) 實時價格圖表

$0.63724
$0.63724$0.63724
-20.00%(1D)

今天 Zasset zUSD (ZUSD) 的價格

今天 Zasset zUSD (ZUSD) 的實時價格爲 0.63724 USD。目前其市值爲 $ 301.63K USD。ZUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zasset zUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 74.06 USD
- Zasset zUSD 當天價格變化爲 -20.04%
- 其循環供應量爲 473.33K USD

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Zasset zUSD (ZUSD) 價格表現 USD

今天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1597207415393499
在過去30天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0269289339
在過去60天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036603065
在過去90天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2040835875089317

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.1597207415393499-20.04%
30天$ -0.0269289339-4.22%
60天$ +0.0036603065+0.57%
90天$ -0.2040835875089317-24.25%

Zasset zUSD (ZUSD) 價格分析

Zasset zUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.637158
$ 0.637158$ 0.637158

$ 0.796961
$ 0.796961$ 0.796961

$ 1.36
$ 1.36$ 1.36

-0.20%

-20.04%

-5.27%

Zasset zUSD (ZUSD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 301.63K
$ 301.63K$ 301.63K

$ 74.06
$ 74.06$ 74.06

473.33K
473.33K 473.33K

什麼是Zasset zUSD (ZUSD)

A defi platform facilitating the creation of on-chain synthetic assets representing the real economy.

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Zasset zUSD (ZUSD) 資源

官網

大家還在問：關於 Zasset zUSD (ZUSD) 的其他問題

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ZUSD 兌換爲當地貨幣

1 ZUSD 兌換 AUD
A$1.0132116
1 ZUSD 兌換 GBP
0.5034196
1 ZUSD 兌換 EUR
0.6117504
1 ZUSD 兌換 USD
$0.63724
1 ZUSD 兌換 MYR
RM2.86758
1 ZUSD 兌換 TRY
22.3607516
1 ZUSD 兌換 JPY
¥100.4099068
1 ZUSD 兌換 RUB
65.9479676
1 ZUSD 兌換 INR
54.2418688
1 ZUSD 兌換 IDR
Rp10,446.5557056
1 ZUSD 兌換 PHP
37.59716
1 ZUSD 兌換 EGP
￡E.32.4418884
1 ZUSD 兌換 BRL
R$3.9126536
1 ZUSD 兌換 CAD
C$0.9112532
1 ZUSD 兌換 BDT
76.1565524
1 ZUSD 兌換 NGN
989.4998996
1 ZUSD 兌換 UAH
26.7513352
1 ZUSD 兌換 VES
Bs31.862
1 ZUSD 兌換 PKR
Rs177.3502644
1 ZUSD 兌換 KZT
334.327966
1 ZUSD 兌換 THB
฿22.0230144
1 ZUSD 兌換 TWD
NT$20.7931412
1 ZUSD 兌換 CHF
Fr0.5671436
1 ZUSD 兌換 HKD
HK$4.9513548
1 ZUSD 兌換 MAD
.د.م6.3915172