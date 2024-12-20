Zasset zUSD 價格 (ZUSD)
今天 Zasset zUSD (ZUSD) 的實時價格爲 0.63724 USD。目前其市值爲 $ 301.63K USD。ZUSD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Zasset zUSD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 74.06 USD
- Zasset zUSD 當天價格變化爲 -20.04%
- 其循環供應量爲 473.33K USD
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今天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1597207415393499。
在過去30天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0269289339。
在過去60天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0036603065。
在過去90天內，Zasset zUSD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2040835875089317。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.1597207415393499
|-20.04%
|30天
|$ -0.0269289339
|-4.22%
|60天
|$ +0.0036603065
|+0.57%
|90天
|$ -0.2040835875089317
|-24.25%
Zasset zUSD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.20%
-20.04%
-5.27%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ZUSD 兌換 AUD
A$1.0132116
|1 ZUSD 兌換 GBP
￡0.5034196
|1 ZUSD 兌換 EUR
€0.6117504
|1 ZUSD 兌換 USD
$0.63724
|1 ZUSD 兌換 MYR
RM2.86758
|1 ZUSD 兌換 TRY
₺22.3607516
|1 ZUSD 兌換 JPY
¥100.4099068
|1 ZUSD 兌換 RUB
₽65.9479676
|1 ZUSD 兌換 INR
₹54.2418688
|1 ZUSD 兌換 IDR
Rp10,446.5557056
|1 ZUSD 兌換 PHP
₱37.59716
|1 ZUSD 兌換 EGP
￡E.32.4418884
|1 ZUSD 兌換 BRL
R$3.9126536
|1 ZUSD 兌換 CAD
C$0.9112532
|1 ZUSD 兌換 BDT
৳76.1565524
|1 ZUSD 兌換 NGN
₦989.4998996
|1 ZUSD 兌換 UAH
₴26.7513352
|1 ZUSD 兌換 VES
Bs31.862
|1 ZUSD 兌換 PKR
Rs177.3502644
|1 ZUSD 兌換 KZT
₸334.327966
|1 ZUSD 兌換 THB
฿22.0230144
|1 ZUSD 兌換 TWD
NT$20.7931412
|1 ZUSD 兌換 CHF
Fr0.5671436
|1 ZUSD 兌換 HKD
HK$4.9513548
|1 ZUSD 兌換 MAD
.د.م6.3915172